Евросоюз готовится усилить оборону: 14 стран обратились к Европейскому инвестбанку

Кредитное подразделение ЕС ведет переговоры о начале инвестирования в военные компании, производящие оборонную продукцию.

Германия и Франция присоединились к 12 другим странам Европейского Союза в призыве к Европейскому инвестиционному банку увеличить финансирование обороны, чтобы усилить безопасность блока на фоне российской агрессии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо от 17 марта, которое было отправлено президенту ЕИБ Нади Кальвино, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Бельгии Александру де Кроо.

"Нам нужно изучить разные возможности, которые позволят ЕИБ инвестировать в деятельность, связанную с обороной, кроме существующих проектов двойного назначения", – говорится в письме.

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Письмо в ЕИБ подписали лидеры Финляндии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии и Швеции.

Кредитное подразделение ЕС ведет переговоры с исполнительной властью блока и другими заинтересованными сторонами о начале инвестирования в военные компании, производящие оборонную продукцию.

Лидеры ЕС встретятся 21-22 марта, чтобы обсудить безопасность, включая роль ЕИБ в обеспечении оборонной готовности.

Письмо пришло в тот момент, когда Украина в противостоянии российской агрессии пытается приобрести больше боеприпасов и убедить союзников оказать больше помощи.

Напомним, после двух лет войны высокой интенсивности в Украине имеющиеся европейские вооруженные запасы исчерпаны. Теперь необходимо развивать оборонную промышленность стран ЕС, чтобы пополнить собственные запасы и продолжать оказывать военную помощь Украине.

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