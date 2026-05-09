Евросоюз хочет максимально ускорить вступление Молдовы в блок

Брюссель намерена максимально ускорить процесс присоединения Молдовы к Европейскому Союзу.

Об этом сообщает Reuters.

Конкретная дата начала официальных переговоров по вступлению Молдовы в ЕС пока не называется, однако в Евросоюзе заявляют о необходимости действовать быстро.

Во время встречи с президентом Молдовы Маей Санду верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что после политических изменений в ряде европейских стран Кишинев оказался в благоприятных условиях для продвижения к членству в ЕС.

По ее словам, Брюссель стремится воспользоваться этой ситуацией без промедления.

«Мы еще не установили эту дату (вступления Молдовы в ЕС, — ред.), но очевидно, что нам нужно действовать быстро», — заявила Каллас.

Она пояснила, что ни одна страна Евросоюза не выступает против членства Молдовы, однако политическая ситуация в Европе может измениться.

«Вот почему я также считаю, что нам следует действовать, пока никто не против Молдовы, потому что никогда не знаешь, когда придет правительство, у которого может возникнуть, знаете ли, двусторонняя проблема», — добавила глава европейской дипломатии.

Кроме того, Каллас положительно оценила прогресс Молдовы во введении необходимых для евроинтеграции реформ.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы безопасности.

В Reuters отметили, что замороженный конфликт в непризнанном Приднестровье, по оценкам ЕС, не должен стать помехой для дальнейшей интеграции Молдовы в Европейский Союз.

