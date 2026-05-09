- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 2 мин
Евросоюз хочет максимально ускорить вступление Молдовы в блок
Конкретная дата начала официальных переговоров по вступлению Молдовы в ЕС пока не называется.
Брюссель намерена максимально ускорить процесс присоединения Молдовы к Европейскому Союзу.
Об этом сообщает Reuters.
Конкретная дата начала официальных переговоров по вступлению Молдовы в ЕС пока не называется, однако в Евросоюзе заявляют о необходимости действовать быстро.
Во время встречи с президентом Молдовы Маей Санду верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что после политических изменений в ряде европейских стран Кишинев оказался в благоприятных условиях для продвижения к членству в ЕС.
По ее словам, Брюссель стремится воспользоваться этой ситуацией без промедления.
«Мы еще не установили эту дату (вступления Молдовы в ЕС, — ред.), но очевидно, что нам нужно действовать быстро», — заявила Каллас.
Она пояснила, что ни одна страна Евросоюза не выступает против членства Молдовы, однако политическая ситуация в Европе может измениться.
«Вот почему я также считаю, что нам следует действовать, пока никто не против Молдовы, потому что никогда не знаешь, когда придет правительство, у которого может возникнуть, знаете ли, двусторонняя проблема», — добавила глава европейской дипломатии.
Кроме того, Каллас положительно оценила прогресс Молдовы во введении необходимых для евроинтеграции реформ.
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы безопасности.
В Reuters отметили, что замороженный конфликт в непризнанном Приднестровье, по оценкам ЕС, не должен стать помехой для дальнейшей интеграции Молдовы в Европейский Союз.
Ранее сообщалось, что российский посол в Молдове предупредил о «негативных последствиях» в случае эскалации напряженности в Приднестровье.
Мы ранее информировали, что Франция выступает за поэтапное сближение Украины с ЕС, однако исключает ускоренную процедуру вступления.