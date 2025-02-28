Евросоюз ищет нового союзника в Азии из-за политики Трампа

Более тесный альянс ЕС с Индией станет "краеугольным камнем политики Европы в последующие годы и десятилетия".

В пятницу, 28 февраля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз и Индия в этом году постараются завершить соглашение о свободной торговле. Это заявление прозвучало на фоне озвученных президентом США Дональдом Трампом намерений ввести новые таможенные тарифы для стран Евросоюза.

Об этом сообщило издание Politico.

Во время своего двухдневного визита в Нью-Дели и переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди фон дер Ляйен сказала, что более тесный альянс с Индией станет "краеугольным камнем политики Европы в последующие годы и десятилетия". Политика Евросоюза, по ее словам, будет основана на расширенном сотрудничестве в области торговли, технологий, безопасности и обороны.

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"Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией стало бы самым большим соглашением такого рода в любой точке мира", — подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии добавила, что понимает, как непроста эта задача, но считает, что такое партнерство "приходит в правильный момент для обеих сторон".

Издание напомнило, что Индия и ЕС начали переговоры по соглашению о свободной торговле еще в 2021 году, но теперь обе стороны, очевидно, полны решимости укреплять связи, чтобы противостоять тарифным угрозам Америки и агрессивной торговой практике Китая.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что собирается ввести 25% пошлины на все товары из Евросоюза, поскольку это объединение "было создано, чтобы грабить США".

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