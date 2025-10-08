Евросоюз меняет правила пересечения границы: что следует знать украинцам

ЕС вводит новые правила пересечения границы / © ТСН

Европейский Союз внедряет новую систему контроля, которая изменяет правила пересечения границы для украинцев и других граждан третьих стран, путешествующих без виз

Эта система заменит традиционные штампы в паспортах на цифровой учет въездов и выездов, а также будет фиксировать биометрические данные путешественников.

ТСН.ua напоминает, что изменится с 12 октября в правилах пересечения границы со странами ЕС и что следует знать украинцам.

Изменения в правилах пересечения границы с Евросоюзом от 12 октября

С 12 октября 2025 года в Европейском Союзе изменяются правила пересечения границы для граждан третьих стран, включая украинцев.

Основные изменения состоят в внедрении системы Entry/Exit System (EES).

EES — это единственная европейская система для автоматического регистрации въезда и выезда граждан стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону.

Следует отметить, что новые правила не будут касаться граждан ЕС, резидентов стран Союза или лиц с долгосрочными визами. Они целенаправленно разработаны для тех, кто совершает краткосрочные поездки.

Изменения касаются и украинцев, путешествующих в ЕС в безвизовом режиме (до 90 дней за полгода).

Представитель ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона подчеркнул, что внедрение новой системы происходит для усиления безопасности на границе.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко / © Госпогранслужба Украины

«Европейский союз хочет модернизировать фактически свою такую базу данных для того, чтобы объединить разные страны, усилить безопасность и чтобы была возможность у пограничников разных стран, в том числе по внешним границам Шенгенской зоны, контролировать въезд-выезд граждан третьих стран, к которым относятся и въезжающие или выезжающие территории украинцы Европы».

Система EES постепенно заработает на всех границах стран Евросоюза до 2026 года.

Как будет происходить пересечение границы

Система EES заменит привычные штампы в паспортах путешественников цифровыми записями и фиксацией биометрических данных на въезде и выезде из стран Шенгенской зоны.

Как отметили на официальном сайте EES, новая система будет собирать и сохранять:

данные, указанные в биометрическом документе, таком как загранпаспорт (речь идет о полном имени, дате рождения и т.п.);

дату и место каждого въезда и выезда;

изображение лица (фото) и отпечатки пальцев (речь о биометрических данных, которые будет собирать система);

предварительные случаи отказов во въезде.

Если путешественник будет впервые пересекать границу одной из стран Шенгенской зоны после внедрения новой системы, то ему предстоит пройти полную процедуру регистрации:

сотрудникам паспортного контроля нужно будет сфотографировать ваше лицо

отсканировать ваши отпечатки пальцев, эта информация будет записана в «цифровой файл».

Впоследствии при каждом пересечении границы путешественникам не придется каждый раз проходить полную процедуру регистрации — ее нужно будет обновить только через три года или при замене паспорта, отметили на сайте EES.

Следует учитывать, что отказ от биометрии может привести к отказу во въезде. На первое время после внедрения системы специалисты советуют закладывать больше времени на пограничный контроль.

При внедрении системы EES на пунктах пропуска через границу планируется установка специальных автоматов для самостоятельного прохождения контроля. Эти терминалы, в частности, позволят отсканировать отпечатки пальцев, что позволит сократить время пересечения границы.

Что нужно знать о нововведениях украинским беженцам

Украинцам со статусом временной защиты в ЕС не будут включены в новую систему проверок на границе, сообщает «Европейская правда».

Как разъяснило издание, пока действует Директива о временной защите, эти лица не подпадают под 90-дневное ограничение пребывания в странах ЕС, поэтому их поездки не будут отслеживаться системой EES.

Беженцы / фото иллюстративный / © facebook.com/dmsu.gov.ua

В то же время во многих странах, таких как Польша и Германия, поощряют украинцев переходить от временной защиты к длительному виду на жительство. На владельцев таких документов новые требования ETIAS и EES не распространяются.

В каких странах будут введены нововведения

Как сообщили на официальном сайте EES, с 12 октября обновленные нормы начнут действовать в аэропортах и на границах таких стран ЕС:

Австрия;

Бельгия;

Болгария;

Хорватия;

Чехия;

Дания;

Эстония;

Финляндия;

Франция;

Германия;

Греция;

Венгрия;

Италия;

Латвия;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Нидерланды;

Польша;

Португалия;

Румыния;

Словакия;

Словения;

Испания;

Швеция;

а также ряд других государств, принадлежащих к Шенгенской зоне, хотя и не являются членами Евросоюза:

Исландия;

Лихтенштейн;

Норвегия;

Швейцария.

В то же время, новая система не будет работать в Ирландии и на Кипре, хотя они и входят в ЕС. На их границах въезжающие пассажиры по-прежнему будут получать паспортные штампы.

Кроме того, поскольку Британия не входит ни в ЕС, ни в Шенген, она имеет свою собственную визовую политику. Однако ее граждане, путешествующие в Европу с 12 октября, также будут иметь дело с требованиями EES.

Следует отметить, что внедрение новой системы пересечения границы зависит от технических возможностей стран. Это означает, что с 12 октября автоматически все страны ЕС перейдут на EES.

Нужно ли соблюдать старые правила безвизового въезда

Как отмечают специалисты, все предыдущие требования остаются в силе. Пересекая границу Шенгенской зоны после 12 октября, путешественники могут попросить показать туристическую страховку, достаточную сумму средств, подтверждение бронирования и обосновать цель визита.

Лимит пребывания в странах Шенгенской зоны для украинцев остается 90 дней на 180-дневный период, кроме случаев, когда речь идет об учебе, постоянной работе или вида на жительство.

Какие нововведения следует ожидать путешественникам в будущем

В то же время, с внедрением системы EES Европейский Союз планирует запуск European Travel Information and Authorization System ETIAS, пишет портал Visit Ukraine.

ETIAS — это система электронного разрешения на въезд, введенная Европейским Союзом для граждан безвизовых стран, планирующих краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны.

Нововведение должно заработать примерно в конце 2026 года.

Получение разрешения будет обязательным требованием для всех граждан стран, имеющих право на въезд в страны Шенгенской зоны без визы, на срок до 90 дней. В этот список входят около 60 стран мира, включая Украину.

Специальное разрешение ETIAS для коротких поездок нужно будет получать раз в три года и обойдется в 20 евро. Однако дети до 18 лет и лица старше 70 лет смогут оформить это разрешение безвозмездно.

Принцип работы ETIAS:

перед началом путешествия, путешественникам необходимо подать заявку на получение разрешения через Интернет;

в заявлении следует указать ваши персональные данные, паспортные сведения, а также информацию о предыдущих поездках.

После подачи вашей заявки система автоматически проверяет ваши данные по базам безопасности (например, Интерпол и Европол).

Если ваша заявка будет одобрена, вы получите разрешение на въезд, которое будет действовать до трех лет или до истечения срока действия паспорта. Обычно ответ приходит через несколько минут, но иногда проверка может длиться до 30 дней.

В то же время специалисты подчеркнули, что регистрация в системе ETIAS не может гарантировать въезд в Европу. Даже после получения разрешения окончательное право пропустить вас через границу принадлежит пограничной службе той страны, куда вы направляетесь.

В Представительстве ЕС в Украине отметили, что люди, имеющие временное убежище или статус беженца, не должны регистрироваться в системе ETIAS.

Что будет с очередями на границе

Директора Департамента консульской службы МИД Светлана Криса рассказала, что на старте введения системы EES следует ожидать, что пограничный контроль будет более длительным, пишет Укринформ.

«Я бы хотела дать практический совет нашим гражданам: если они будут ехать в страну ЕС и в дальнейшем, например, планировать перелет самолетом в другие страны, то нужно принимать во внимание, что на первых порах проверка на границе будет занимать больше времени. То есть, наши граждане должны досчитывать один-два часа до своего времени путешествия», — отметила представитель МИД Украины.

По ее словам, практическая процедура проверки будет состоять из трех этапов: сначала путешественники должны покинуть транспортное средство, после чего у них будет собрана биометрическая информация, и в завершение данные будут внесены в автоматизированную систему учета.

Директор Департамента консульской службы МИД подчеркнула, что предоставление биометрических данных является обязательным требованием для пересечения границы.

«Если люди думают, что они смогут отказаться от оттисков или сдачи биометрики, то этого делать нельзя, ведь это будет равно отказу во въезде в ЕС», — отметила Криса.

Ранее ТСН.ua писал об обновленных правилах для украинцев за границей, действующих с 1 сентября. Большинство новшеств касались социальной помощи и статуса беженцев.

В то же время, Евросоюз уже начал готовить план будущего возвращения украинских беженцев, который заработает только после стабилизации ситуации в Украине. Как Европа планирует возвращать беженцев из Украины домой — читайте в материале.

