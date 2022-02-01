Евросоюз меняет правила въезда для туристов: условия пересечения границы

Ключевым стал индивидуальный санитарный статус путешественника.

Евросоюз меняет правила въезда для туристов со вторника, 1 февраля 2022 года.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 1 февраля.

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Теперь ключевым станет индивидуальный санитарный статус путешественника, а не эпидемиологическая ситуация в стране. По новым правилам, в первую очередь, будут смотреть на документы туриста. Так, могут попросить предоставить свидетельство о полной COVID-вакцинации, о бустерной дозе (если со дня последней прививки прошло более 250 дней) отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении.

Новые правила будут применяться к передвижению людей по территории ЕС, если они приехали из стран, где вирус циркулирует не на очень высоком уровне.

В то же время, в разных государствах требования к путешественникам могут несколько отличаться. Проверять их украинцам рекомендуют на сайте МИДа, где работает интерактивная карта.

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