Евросоюз может запретить авиасообщение с Южной Африкой из-за нового COVID-штамма

Штамм имеет более 30 мутаций.

Европейский Союз предложит запретить полеты из Южной Африки из-за нового штамма коронавируса.

Об этом со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен сообщает AFP News Agency.

Отмечается, что новую мутацию COVID-19 обнаружили в ЮАР. Известно, что новый штамм COVID-19 "B.1.1.529" содержит 32 мутации в спаечном белке. Ученые выразили вероятность, что он может быть более заразным, а также более устойчивым к вакцине.

К слову, о приостановлении авиасообщения с Южно-Африканской Республикой, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватиной заявили в Израиле. Также запретила авиарейсы из ряда африканских стран и Великобритания.

Напомним, в Южной Африке обнаружили новый вариант коронавируса, имеющий большое количество мутаций – B.1.1.529. Его впервые зафиксировали 11 ноября в Ботсване. Лондонский вирусолог Том Пикок отмечает, что комбинация коронавирусных мутаций в новом варианте "ужасающая". Он отмечает, что B.1.1.529 может быть "хуже, чем почти все остальные". В частности и "Дельта"-штамм, ныне доминирующий в мире.

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