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Евросоюз начал работу над пятым пакетом санкций против режима Лукашенко

Евросоюз начал работу над пятым пакетом санкций против режима Лукашенко

Associated Press

Одна из причин такого решения — использование Минском мигрантов как инструмента против ЕС.

Европейский союз начал работу над пятым пакетом санкций против режима Александра Лукашенко.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 3 сентября.

На этот раз ограничения хотят ввести из-за использования Минском мигрантов как инструмента против Запада. В Евросоюзе это называют пренебрежением международными нормами. "Мы продолжим борьбу с этой ужасной инструментализацией мигрантов и человеческих страданий режимом Лукашенко. Эта борьба, конечно, будет включать санкции. Работа над пятым пакетом начинается сейчас, совместно с государствами-членами ЕС", — заявил заместитель руководителя директора по Восточной Европе и центральной Азии внешнеполитической службы ЕС Люк Девин.

Из-за большого количества нелегалов на границе с Беларусью Польша таки вводит чрезвычайное положение на 30 суток. Соответствующее решение накануне принял президент страны. Сегодня его может утвердить Сейм. Следует заметить, что только за август этого года в Польше зафиксировали 3,5 тыс. попыток нелегально пересечь границу. Тысячу мигрантов задержали. В то же время в Литву прибыло четыре тысячи мигрантов. Большинство из них пришли с белорусской территории в июле.

Новости мира: ЕС начал работу над пятым пакетом санкций против режима Лукашенко

Новости мира: ЕС начал работу над пятым пакетом санкций против режима Лукашенко

Как сообщалось, 31 августа США были вынуждены во второй раз за последние три месяца сократить количество сотрудников дипломатической миссии в Беларуси. В сообщении подчеркнули, что сокращение дипломатической миссии осуществляется под давлением режима президента Беларуси Александра Лукашенко из-за его неготовности сотрудничать с представителями демократических сил. В начале июня власти Беларуси впервые решила выслать американских дипломатов и технических сотрудников из посольства США в Минске.

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