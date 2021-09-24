Евросоюз обновил перечень стран "зеленой" зоны: осталась ли в нем Украина

Евросоюз обновил перечень стран "зеленой" зоны: осталась ли в нем Украина

Очередной пересмотр "зеленого" списка состоится через две недели.

Европейский Союз обновил перечень стран "зеленой" зоны. Украина остается в списке стран с низким уровнем распространения коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что из "зеленого" списка исключили Молдову и Боснию и Герцеговину. Сейчас несущественные поездки из этих стран в страны Европейского союза временно рекомендуется ограничить.

В то же время в список включили Чили, Кувейт и Руанду.

Таким образом, в перечне сейчас находится 14 стран:

Австралия

Канада

Чили

Иордания

Кувейт

Новая Зеландия

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Сингапур

Южная Корея

Украина

Уругвай

Китай, при условии подтверждения взаимности

Отметим, что список начал действовать с 23 сентября. С этого дня государствам ЕС и Шенгенской зоны рекомендовано постепенно отменить ограничения на поездки всех жителей стран из списка.

Включение в "зеленый список" не предоставляет автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС. Окончательное решение о внесении в национальные "зеленые перечни" государства-члены ЕС принимают самостоятельно.

Очередной пересмотр "зеленого" списка состоится через две недели.

Напомним:

США и ЕС договорились отменить ограничения на поездки для вакцинированных европейцев. Запрет действовал более года.

для вакцинированных европейцев. Запрет действовал более года. Правила въезда в страну для украинских граждан с 18 сентября изменила Латвия. Рига внесла Украину в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения.

в страну для украинских граждан с 18 сентября изменила Латвия. Рига внесла Украину в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения. По состоянию на 9 сентября для украинских граждан свои границы открыли 133 страны мира. Для въезда каждая страна вводит свои условия — где необходимо предъявить подтверждающие документы прохождения полного курса вакцинации от COVID, где достаточно негативных результатов ПЦР-теста или экспресс-теста на ангтиген. Об актуальном режим въезда и транзита можно узнать на интерактивной онлайн-карте: http://tripadvisor.mfa.gov.ua.

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