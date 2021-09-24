Евросоюз обновил перечень стран "зеленой" зоны: осталась ли в нем Украина

Очередной пересмотр "зеленого" списка состоится через две недели.
Европейский Союз обновил перечень стран "зеленой" зоны. Украина остается в списке стран с низким уровнем распространения коронавируса.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Отмечается, что из "зеленого" списка исключили Молдову и Боснию и Герцеговину. Сейчас несущественные поездки из этих стран в страны Европейского союза временно рекомендуется ограничить.
В то же время в список включили Чили, Кувейт и Руанду.
Таким образом, в перечне сейчас находится 14 стран:
- Австралия
- Канада
- Чили
- Иордания
- Кувейт
- Новая Зеландия
- Катар
- Руанда
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Южная Корея
- Украина
- Уругвай
- Китай, при условии подтверждения взаимности
Отметим, что список начал действовать с 23 сентября. С этого дня государствам ЕС и Шенгенской зоны рекомендовано постепенно отменить ограничения на поездки всех жителей стран из списка.
Включение в "зеленый список" не предоставляет автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС. Окончательное решение о внесении в национальные "зеленые перечни" государства-члены ЕС принимают самостоятельно.
Очередной пересмотр "зеленого" списка состоится через две недели.
Напомним:
- США и ЕС договорились отменить ограничения на поездки для вакцинированных европейцев. Запрет действовал более года.
- Правила въезда в страну для украинских граждан с 18 сентября изменила Латвия. Рига внесла Украину в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения.
- По состоянию на 9 сентября для украинских граждан свои границы открыли 133 страны мира. Для въезда каждая страна вводит свои условия — где необходимо предъявить подтверждающие документы прохождения полного курса вакцинации от COVID, где достаточно негативных результатов ПЦР-теста или экспресс-теста на ангтиген. Об актуальном режим въезда и транзита можно узнать на интерактивной онлайн-карте: http://tripadvisor.mfa.gov.ua.