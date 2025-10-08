Евросоюз определился с отказом от нефти и газа из России

Российская нефть / © ТСН.ua

Реклама

Послы стран Европейского союза согласовали план поэтапного отказа от импорта нефти и газа из России до 2028 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Согласно плану, постепенное прекращение поставок начнется с января 2026 года — тогда будет запрещен импорт российского газа по новым контрактам.

Реклама

С июня 2026 года ограничение распространится также на краткосрочные сделки, а с января 2028 года вступит в силу полный запрет на поставки по долгосрочным контрактам.

Документ направлен на то, чтобы лишить Кремль энергетических доходов, которые используются для финансирования войны в Украине.

Как отметили источники агентства, почти все государства ЕС поддержали инициативу, что повышает шансы на ее быстрое утверждение.

Только Венгрия и Словакия раскритиковали документ, поскольку их экономики по-прежнему зависят от российских энергоносителей. Однако проект закона обяжет эти страны подготовить национальные планы по прекращению импорта нефти и газа из России до 2028 года.

Реклама

Вопрос происхождения сжиженного природного газа (СПГ), поступающего в Европу, пока остается открытым.

Евросоюз обсуждает, должны ли поставки СПГ проходить предварительное одобрение до отправки, а также проверку таможенными службами по прибытии в порты ЕС, чтобы гарантировать, что газ не является российским.

Франция и Италия поддержали совместный план, но предложили уточнить механизм контроля происхождения поставок.

После согласования послов документ будет направлен министрам стран Евросоюза для одобрения на заседании 20 октября. Для утверждения плана потребуется «квалифицированное большинство» — не менее 55% государств-членов. После этого страны ЕС и Европарламент начнут переговоры по окончательному тексту закона.

Реклама

Сейчас зависимость ЕС от российского газа снизилась с 45% в 2021 году до примерно 12%. Однако ряд стран, включая Венгрию, Францию и Бельгию, все еще продолжают закупки.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не намерена отказываться от российских нефти и газа.