Евросоюз осудил США за применение смертной казни с использованием азота

ЕС решительно выступает против смертной казни всегда и при любых обстоятельствах.

Европейский союз осудил Соединенные Штаты за применение смертной казни с использованием азота к осужденному за убийство женщины.

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Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Евросоюза.

"Европейский Союз выражает глубокое сожаление по поводу казни Кеннета Юджина Смита вчера в штате Алабама", — говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что ЕС решительно выступает против смертной казни всегда и при любых обстоятельствах, поскольку это нарушение права на жизнь и полное отрицание человеческого достоинства.

Также в Евросоюзе заявили, что смертная казнь не является сдерживающим фактором в отношении преступности, а самая высокая мера наказания делает судебные ошибки необратимыми. В частности, в ЕС напомнили, что ранее в США из камеры смертников выпустили 196 невиновных.

В этой связи Евросоюз снова призвал к полному запрету смертной казни. В заявлении говорится, что 29 американских штатов либо отменили высшую меру наказания, либо объявили мораторий на его применение.

"Мы призываем те штаты, которые продолжают применять смертную казнь, ввести мораторий и двигаться к полному ее запрету в соответствии с мировой тенденцией", — подчеркнул спикер ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что приговоренный к смертной казни выживший после смертельной инъекции, его казнят вторично.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США заключенного впервые казнили с помощью чистого азота.

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