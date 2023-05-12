Евросоюз планирует проложить подводный интернет-кабель в Черном море, чтобы снизить зависимость от РФ

1100-километровый кабель обойдется в 45 миллионов евро, он предназначен для того, чтобы соединить Европу с Кавказом.

Европейский Союз планирует проложить подводный интернет-кабель через Черное море. Это делается для того, чтобы улучшить связь с Грузией и уменьшить зависимость от проходящей через Россию коммуникационной инфраструктуры.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, передает "Укринформ".

В документе Еврокомиссии говорится, что 1100-километровый кабель будет стоить 45 миллионов евро. Он предназначен для того, чтобы соединить Европу с Кавказом и уменьшить "зависимость от проходящей через Россию наземной оптоволоконной связи".

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"ЕС и Грузия в 2021 году предварительно согласились, что этот кабель является необходимостью, а конфликт в Украине придал проекту дополнительного импульса, обосновав необходимость уменьшить зависимость от "связей, которые не являются безопасными или стабильными", — сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Однако проект все еще находится в стадии рассмотрения и на его реализацию не выделено никаких средств.

"У британской телекоммуникационной корпорации Vodafone также есть планы по прокладке подводного кабеля в Черном море", — говорится в сообщении. Ее проект под названием Kardessa соединит Украину с Болгарией, Турцию с Грузией, а затем уйдет под землю в Армению, Казахстан и далее в Азию.

Напомним, в ЕС начали обсуждение новых санкций против РФ, но процесс может затянуться.

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