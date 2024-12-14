Евросоюз планирует ввести санкции против России за распространение дезинформации – СМИ

Кроме того, ЕС может ввести дополнительные санкции против Белоруссии.

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против более десятка человек и трех организаций из-за операций России по распространению дезинформации.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

"Предложенные мероприятия будут касаться нескольких офицеров и групп российской разведки, а также чиновников и представителей медиа-бизнеса", — говорится в материале.

Это должно стать частью нового режима санкций против РФ, принятого ранее в этом году, направленного на борьбу с дезинформацией и другими дестабилизационными действиями Кремля.

Дополнительные меры планируют и против Белоруссии. Санкции будут касаться двух десятков человек, причастных к нарушению прав человека и сотрудничеству с режимом Лукашенко.

Напомним, США готовят новые санкции против российской нефти.

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