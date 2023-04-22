Евросоюз планирует запретить транзит технологических товаров через Россию — Bloomberg

Не все товары будут запрещены провоз через Россию, если они предназначены для третьих стран.

Европейский союз планирует запретить транзит многих товаров через Россию в 11 пакете санкций, который сейчас готовят в Брюсселе.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Запрет может быть распространен на технологические и другие товары, включая транспортные средства. В то же время, не все товары будет запрещено провозить через Россию, если они предназначены для третьих стран.

Издание сообщает, что Россия смогла обойти многие санкции, касающиеся технологий. В частности, Москва получает современные чипы и интегральные схемы, сделанные в ЕС и других странах через третьи страны, включая ОАЕ, Казахстан и Турцию.

Ранее Польша и страны Балтии уже потребовали от ЕС запретить транзит товаров через Россию, которую она может использовать в военных целях.

Основное внимание в новом пакете санкций будет направлено на закрытие лазейок и решение проблемы обхода существующих ограничений, включая компании в третьих странах.

Напомним, ранее сообщалось, что возможности ОПК России понесли существенный удар из-за западных санкций, и из-за дефицита микросхем стало сложнее изготавливать высокоточное оружие, однако государство до сих пор получает доступ ко многим электронным компонентам.

Кроме того, мы ранее информировали, что, несмотря на санкции, по меньшей мере три оборонных предприятия России попадают микрочипы, которые производят компании в Нидерландах.

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