Евросоюз по просьбе Ирана активирует свои спутники для поиска вертолета с президентом

Европейская комиссия решила активировать спутниковую систему картографирования для помощи в поисках вертолета, на борту которого был президент Ирана Ибрагим Раиси.

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Об этомсообщил еврокомиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

Он заявил, что Служба Европейской комиссии по управлению чрезвычайными ситуациями Copernicus по просьбе Ирана активирует свою "картографическую службу быстрого реагирования в связи с аварией вертолета".

Указанная служба предоставляет картографические продукты на основе спутниковых снимков.

Напомним, ранее сообщалось, что после крушения вертолета, в котором находился президент Ирана Ибрагима Раиси, верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи попытался успокоить общественность.

Кроме того, мы ранее информировали, что 19 мая вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси потерпел аварию и совершил жесткую посадку из-за тумана в горной местности у границы с Азербайджаном.

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