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Евросоюз получил все ответы Украины из опросника для вступления в ЕС и готовит заключение

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Евросоюз получил все ответы Украины из опросника для вступления в ЕС и готовит заключение

Фото: Associated Press

Европейский Союз получил от Украины все ответы из опросника по поводу членства в ЕС.

Теперь Еврокомиссия должна подготовить заключение для Совета ЕС по поводу заявки Украины.

Об этом сообщил еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Варгей, встретившийся с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Встретился с Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить, как усилить дальнейшую поддержку Украины. ЕС остается вместе с Украиной, чтобы смягчить последствия войны России против Украины. Все ответы на анкету ЕС получены. Сейчас Комиссия готовит заключение для Совета по обращению Украины в ЕС", – отметил Оливер.

В свою очередь глава МИД Украины Кулеба на своей странице написал, что "пришло время юридически закрепить Украину на ее пути в Евросоюз и сделать Европу более сильной, безопасной и более процветающей".

Напомним, министр иностранных дел Украины приехал в Брюссель и будет обсуждать с европейскими партнерами вопрос введения нефтяного эмбарго против России, включенного в шестой санкций пакет ЕС.

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