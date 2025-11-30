Евросоюз поможет Молдове противодействовать российским дронам

Кая Каллас / © Associated Press

Реклама

Евросоюз в этом году выделит 20 миллионов евро на усиление противовоздушной обороны Молдовы.

Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кайя Каллас.

«Нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Молдовы неприемлемы и ставят под угрозу гражданское воздушное движение», — заявила Кая Каллас.

Реклама

Она подчеркнула, что ЕС инвестирует 20 миллионов евро, чтобы помочь стране укрепить свою безопасность.

«Небо Молдовы не может стать жертвой войны России», — подчеркнула глава дипломатии Евросоюза.

Ранее сообщалось, что на фоне комбинированной российской атаки по Украине в воздушном пространстве Молдовы зафиксировали беспилотники.

Мы ранее информировали, что 25 ноября в населенном пункте Кухурештий де Жос, район Флорешт, упал беспилотник типа Гербера. Дрон с рашистским символом «Z» приземлился на крышу дома местного охранника.