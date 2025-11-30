- Дата публикации
Евросоюз поможет Молдове противодействовать российским дронам
В ЕС отмечают, что нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Молдовы неприемлемы.
Евросоюз в этом году выделит 20 миллионов евро на усиление противовоздушной обороны Молдовы.
Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кайя Каллас.
«Нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Молдовы неприемлемы и ставят под угрозу гражданское воздушное движение», — заявила Кая Каллас.
Она подчеркнула, что ЕС инвестирует 20 миллионов евро, чтобы помочь стране укрепить свою безопасность.
«Небо Молдовы не может стать жертвой войны России», — подчеркнула глава дипломатии Евросоюза.
Ранее сообщалось, что на фоне комбинированной российской атаки по Украине в воздушном пространстве Молдовы зафиксировали беспилотники.
Мы ранее информировали, что 25 ноября в населенном пункте Кухурештий де Жос, район Флорешт, упал беспилотник типа Гербера. Дрон с рашистским символом «Z» приземлился на крышу дома местного охранника.