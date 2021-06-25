Евросоюз продлил экономические санкции против России из-за агрессии на Донбассе

От Москвы требуют обеспечить выполнение Минских соглашений.

В пятницу, 25 июня, на саммите Евросоюза в Брюсселе было принято решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter.

"Мы продолжили наши экономические санкции против России: Москва должна сделать свой вклад в обеспечение полного выполнения Минских соглашений", — написал он. При этом Мишель добавил, что ЕС будет изучать форматы и условия дальнейшего диалога с Россией.

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Санкции против России были введены ЕС в 2014 году из-за дестабилизирующие действия России против Украины. Они направлены прежде всего на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ. С тех пор каждые полгода Евросоюз пересматривает это решение, но из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений Россией, продлевает их действие.

Напомним, недавно вступили в силу экономические секторальные санкции Европейского союза против Беларуси. Они предусматривают запрет импорта и транспортировки на территорию ЕС нефтепродуктов из Беларуси.

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