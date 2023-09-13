Евросоюз продлит временную защиту украинских беженцев: известно, до каких пор

Без продления срок действия директивы о временной защите украинских беженцев истек бы в марте 2024 года.
Евросоюз планирует продлить временную защиту украинских беженцев до 2025 года. На сегодняшний день в странах ЕС находятся 4 млн переселенцев из Украины.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем ежегодном обращении "О состоянии союза".
Президент ЕК отметила, что после полномасштабного российского вторжения 4 млн украинцев нашли убежище в Евросоюзе.
"Мы будем на стороне Украины так долго, сколько это будет нужно. Еврокомиссия предложит расширить временную защиту для Украины, наша поддержка будет длительной", – заверила фон дер Ляйен.
Она добавила – ЕС гарантировал украинцам доступ к жилью, здравоохранению, рынку труда и многому другому.
"Это был ответ Европы на зов истории. Поэтому я горжусь объявить, что комиссия предложит продлить нашу временную защиту для украинцев в ЕС. Наша поддержка Украины будет продолжаться", — в очередной раз подчеркнула президент Еврокомиссии.
Заметим, что срок действия директивы о временной защите украинских беженцев в Евросоюзе истекает в марте 2024 года. Эта защита позволяет беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда.
Украинские беженцы в Польше
К слову, согласно данным социологического исследования, у граждан Польши ухудшилось отношение к украинским беженцам. Так, 56% опрошенных не изменили отношение к украинцам в 2023 году, а 26% – признали ухудшение отношения.
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