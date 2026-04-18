Евросоюз протестует возможность защиты стран-членов в случае нападения

Евросоюз протестирует механизмы защиты / © Associated Press

Европейский Союз проведет практические симуляции действия положения о взаимной помощи, закрепленного в учредительных договорах ЕС, которое может быть задействовано в случае нападения на одно из государств-членов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным собеседника агентства, в рамках учений будет воспроизведена вся цепь принятия решений — от обращения подвергшегося нападению государства до координации ответа со стороны других стран ЕС в сфере безопасности и обороны.

Предполагается, что в тренировочном процессе примут участие постоянные представители стран-членов в Брюсселе, а следующий этап отработки состоится на уровне министров обороны во время встречи в мае на Кипре.

Отдельно этот вопрос будет вынесен на обсуждение неформального саммита лидеров ЕС, который также запланирован на Кипре на следующей неделе.

Как отмечает Bloomberg, активизация таких инициатив отражает стремление ЕС усилить собственные оборонные механизмы на фоне неопределенности будущей роли США в НАТО и заявлений Дональда Трампа о возможном пересмотре участия Вашингтона в Альянсе.

Речь идет о статье 42.7 Договора о Европейском Союзе, обязывающей государства-члены оказывать «помощь и содействие всеми доступными средствами» в случае вооруженной агрессии против одной из стран блока.

В публикации подчеркивается, что это положение более категорично, чем формулировка статьи 5 НАТО, которая оставляет государствам-членам Альянса более широкое пространство для определения формы ответа на нападение.

В то же время, в ЕС отсутствует полноценная интегрированная военная структура, подобная командной системе НАТО, что затрудняет практическую реализацию этого механизма. До этого времени положение о взаимопомощи было активировано только однажды — Францией после терактов в Париже 2015 года.

В начале 2026 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала государства-члены усилить практическое наполнение этого механизма и сделать его действенным инструментом коллективной безопасности.

Отдельную заинтересованность в усилении оборонного измерения ЕС демонстрирует Кипр, не входящий в НАТО из-за длительного конфликта с Турцией. После инцидентов с безопасностью в регионе, включая удар дрона по британской военной базе, страна настаивает на укреплении европейских гарантий взаимной помощи.

