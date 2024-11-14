Евросоюз работает над 15 пакетом санкций против России: на что они будут направлены

Новый пакет санкции от ЕС будет направлен против "теневого флота" танкеров
Санкции будут содержать против танкеров, которые Москва использует для доставки своей нефти на рынок, а также лиц, причастных к незаконной торговле этого сырья.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Как говорится в сообщении, новый пакет санкций от Евросоюза может быть утвержден до конца года. Он будет направлен против лиц, причастных к незаконной торговле российской нефтью, а также будет содержать меры, направленные против так называемого "теневого флота".
Как отметила Европейская правда, ЕС дополнительно работает над более широким пакетом санкций, который надеется принять в начале 2025 года – возможно, к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину, когда председательство в ЕС перейдет от Венгрии в Польшу.
В эти санкции могут войти дальнейшие торговые ограничения, а также повышение тарифов на российские сельскохозяйственные товары. Некоторые страны ЕС также предлагают ограничения на торговлю сжиженным газом российским, говорится в материале.
Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что переговоры между официальными лицами и посланниками ЕС сосредоточены на нескольких инициативах, направленных на обеспечение того, чтобы европейские санкции оставались в силе в долгосрочной перспективе, подкрепляя их более жестким применением, даже если Вашингтон изменит курс.
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