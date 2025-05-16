Евросоюз

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После отказа России от 30-дневного прекращения огня на фронте полное торговое эмбарго является одним из вариантов давления на Москву.

Об этом сообщает Politico.

По мнению дипломатов, после отказа российского диктатора Владимира Путина от режима тишины, лидеры Европейского союза (ЕС) и Британии ищут способы нанести «нокаутирующий удар» по российской экономике.

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Как пишет Politico, обсуждаемый план вдохновляется предложением республиканца Линдси Грэма, который предложил наложить 500% санкции против российского экспорта Потенциальные меры против Москвы могут включать тарифы на российский экспорт или же полное торговое эмбарго.

Несмотря на то, что Грэм вряд ли получит поддержку со стороны главы Белого дома Дональда Трампа в вопросе санкционных ограничений против России, сторонники Украины могут продвинуть собственный «мегапакет» без участия США.

Politico добавляет, что сегодня, 16 мая, страны ЕС и их соседи, среди которых Украина и Британия, собирают в Албании на шестой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

ЕПС — это созданная в 2022 году платформа для политического и стратегического диалога относительно будущего Европы. Инициатива возникла после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Первое заседание ЕПС состоялось в октябре 2022 в Праге, где собрались представители 44 европейских стран, а также председатели Европейского Совета и Европейской Комиссии.

После начала полномасштабной войны ЕС, Соединенные Штаты Америки (США), Великобритания и другие союзники ввели масштабные санкции против России. Ограничения охватили финансовый сектор, включая отключение нескольких российских банков от системы SWIFT, замораживание активов Центробанка РФ за рубежом и запрет на инвестиции в ключевые отрасли экономики.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, ЕС недавно согласовал 17 пакет санкций против России.

Что предшествовало

Напомним, как говорится в материале Bloomberg, надежды на прекращение огня в Украине погасли после того, как «фюрер» Владимир Путин отправил делегацию низкого уровня на переговоры в Турцию и все внимание переключилось на попытки на Капитолийском холме ввести новые санкции, чтобы привести диктатора за стол переговоров.

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В преддверии встреча РФ и Украины в Стамбуле не состоялась. Она запланирована сегодня, 16 мая. Делегация РФ заявила о готовности к компромиссам.

Заметим, что для переговоров диктатор РФ назначил чиновников более низкого звена. Такой состав российской команды, вероятно, не оправдает ожидания Украины. Возглавляет ее советник кремлевского фюрера Владимир Мединский.