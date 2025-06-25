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ТСН в социальных сетях

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Мир
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Евросоюз смягчил правила заполнения газохранилищ для защиты от манипуляций на рынке

Новые правила направлены на защиту стран ЕС от использования Россией газа в качестве энергетического оружия и манипуляций на рынке.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Флаги Евросоюза

Флаги Евросоюза / © Associated Press

Европейский Союз изменяет подход к формированию зимних газовых запасов. Страны ЕС договорились с Европейским парламентом об смягчении требований об обязательном заполнении газохранилищ — соответствующее соглашение было достигнуто на фоне опасений относительно резкого роста цен на топливо.

Об этом сообщает Reuters.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Москва резко сократила поставки газа в Европу. Это спровоцировало стремительный рост цен и заставило Брюссель ввести жесткие нормы по хранению газа.

Одна из таких норм потребовала от стран-членов заполнять свои газовые хранилища на 90% до 1 ноября ежегодно. Однако, по оценкам ЕС, жесткий дедлайн стимулирует закупки по завышенным ценам, создает нагрузку на рынок и увеличивает финансовое давление на государства.

Новые договоренности позволяют странам ЕС достигать этой цели в более гибкий период — с 1 октября по 1 декабря. Это должно снизить риски спекуляций и помочь оптимизировать график закупок.

«Европейскому Союзу нужны стабильные поставки энергии по доступным ценам для процветания. Хранение газа является ключевым фактором в безопасности наших поставок и стабильности рынка. Оно также защищает нас от использования России как энергетического оружия и манипуляций на рынке», — заявил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен.

Соглашение вступит в силу после официального утверждения Советом ЕС и Европарламентом.

Ранее сообщалось, что Сербия нагло игнорирует рекомендации ЕС по российскому газу.

Мы ранее информировали, что Еврокомиссия сделала официальное предложение о полной остановке импорта газа и нефти из России до конца 2027 года.

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