Евросоюз снял ограничения на поездки для туристов с COVID-сертификатами

Прививки должны быть проведены препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств.

Совет ЕС отменил ограничения на внутренние поездки для туристов, у которых есть цифровой COVID-сертификат.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

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Отмечается, что речь идет о поездках внутри Евросоюза для людей, которые полностью вакцинировались от коронавируса. С момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней. Важно, что прививки должны быть проведены препараты, одобренные Европейским агентством лекарственных средств. Сейчас это Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen. Применение российской вакцины SuputnikV разрешено только в Венгрии и Словакии.

Имея такой документ, туристы не будут сдавать ПЦР-тесты и не должны будут проходить самоизоляцию. Несовершеннолетние также не должны подвергаться самоизоляции, если это не требуется от лица, которое их сопровождает.

Те, кто оправился от COVID и имеют сертификат о том, что с момента получения положительного результата теста прошло менее 180 дней, также могут не проходить тестирование и не соблюдать карантин.

Следует заметить, что введение в Евросоюзе сертификата вакцинации Европарламент утвердил 9 июня, а система должна заработать до 1 июля.

Как сообщалось, в Европейском Союзе одобрили свободное перемещение граждан между странами из состава блока. Для путешествий европейцам нужно быть полностью вакцинированы от коронавируса не менее чем за 14 дней до поездки. В то же время ограничения для других путешественников должны основываться на том, в какой степени страна, с которой они прибывают, контролирует распространение пандемии COVID-19.

Ранее Еврокомиссии уже согласовали COVID-сертификат и договорились внедрить его от 1 июля. И действовать он в течение 12 месяцев.

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