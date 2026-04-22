Евросоюз сократит финансирование Венецианской биеннале из-за приглашения россиян

Евросоюз сократит финансирование Венецианской биеннале

Возвращение представителей РФ на Венецианский биеннале является неправильным шагом, учитывая, что Кремль продолжает обстреливать объекты всемирного наследия в Украине.

Об этом 21 апреля заявила верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза, сообщает специальный корреспондент FREEДОМ в Европе.

Дипломатка подчеркнула, что в связи с этим ЕС намерен сократить финансирование этого мероприятия.

Кроме того, она анонсировала инициативу по запрету въезда в Евросоюз для российских комбатантов.

«Войны ведутся не только с помощью беспилотников и ракет», — заявила Каллас.

Она подчеркнула, что противодействие должно быть комплексным.

«Мы также должны продолжать противостоять попыткам Москвы дестабилизировать ситуацию. Поэтому сегодня министерки и министры одобрили дополнительные санкции против тех, кто стоит за дезинформационными кампаниями внутри Европейского Союза», — отметила дипломат.

Каллас отметила неприемлемость культурного присутствия РФ на международных событиях.

«В то время, когда Россия бомбит музеи, разрушает церкви и стремится стереть украинскую культуру, ей нельзя разрешать выставлять свою собственную. Возвращение России на Венецианский биеннале — морально неправильно, и ЕС также намерен сократить ее финансирование», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия может лишить Венецианский биеннале грантового финансирования из-за решения допустить Россию к участию в 61-й Международной художественной выставке.

Мы ранее информировали, что Украина резко отреагировала на участие России в Венецианской биеннале.