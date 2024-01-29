Евросоюз требует немедленно проверить Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам

Раздаются призывы по его роспуску.

После информации властей Израиля по поводу участия ряда сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в нападении ХАМАС 7 октября Евросоюз намерен пересмотреть финансирование агентства.

Об этом говорится в материале DW.

Израиль заявил о том, что некоторые сотрудники агентства участвовали в нападении радикального исламистского движения ХАМАСа.

"Аудит должен проводиться под руководством экспертов, назначенных Европейской комиссией (ЕК), и параллельно с расследованием ООН по этим заявлениям", — сообщил представитель ЕК Эрик Мамер.

Более того, Брюссель заявил, что пересмотрит вопрос о финансировании агентства.

Уполномоченный федеральной земли Гессен по борьбе с антисемитизмом Уве Беккер призвал вообще распустить Ближневосточное агентство ООН.

"БАПОР – это не организация помощи палестинцам, а организация помощи палестинскому террору", – сказал он.

По словам Беккера, ни одна другая организация ООН не стоит на пути мирного сосуществования израильтян и палестинцев так, как это агентство, которое передает "ненависть к Израилю от одного поколения палестинских детей к другому и связано с ХАМАСом".

Он призвал передать гуманитарные задачи БАПОР Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Германия должна "добиваться прекращения деятельности БАПОР".

Тем временем 9 стран, в частности Австралия, Британия, Италия, Канада, Нидерланды, Румыния, Финляндия и Швейцария уже приостановили финансирование БАПОР.

В настоящее время в связи с обвинениями Израиля в ООН проводится расследование.

Напомним, еще в 2023 году в Секторе Газы тысячи жителей ворвались на склады и в распределительные центры Агентства ООН по палестинским беженцам (БАПОР). Налет был совершен 29 октября днем.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.