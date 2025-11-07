Евросоюз ввел строгие визовые правила для россиян: что известно

Паспорт России.

Европейская комиссия приняла более жесткие правила выдачи виз гражданам России . Решение приняли ввиду повышенных рисков безопасности, связанных с войной РФ в Украине, использованием миграции как оружия, актами саботажа и потенциальным злоупотреблением визовым режимом.

Об этом сообщили в Еврокомиссии, пишет Sky News.

Отмечается, что граждане России больше не будут иметь права на многократные визы. Им следует подавать заявку на новую визу каждый раз, когда путешествуют в Евросоюз. Однако для независимых журналистов и правозащитников будут ограничены исключения.

Целью этого, подчеркивают евродипломаты, является защита государственной политики и безопасности. Такие усиленные меры позволят тщательнее и чаще проверять заявителей, чтобы уменьшить любые потенциальные риски для безопасности.

В Еврокомиссии заявили, что дальнейшим ограничением визовых правил они предпринимают дополнительный и необходимый шаг для защиты безопасности Европейского Союза и его граждан.

"Начать войну и ожидать свободного передвижения по Европе трудно оправдать. Наша обязанность - защитить наших граждан. ЕС усиливает визовые правила для граждан России на фоне постоянных сбоев в работе дронов и саботажа на европейской земле. Путешествия в ЕС - это привилегия, а не данность", - заявила руководительница внешней политики ЕС.

Одобренное решение основывается на общей оценке государств-членов в рамках местного шенгенского сотрудничества в России и должно быть одобрено всеми государствами-членами в Визовом комитете.

Напомним, на днях Politico со ссылкой на источники сообщило о том, что Евросоюз анонсировал новый болезненный удар по россиянам. Европейский Союз хочет еще больше усилить визовые ограничения для граждан РФ, фактически прекратив разглашение многократных шенгенских виз. По данным Еврокомиссии, в прошлом году россияне получили более 500 тысяч шенгенских виз — это больше, чем в 2023-м.

23 октября ЕС утвердил 19 пакет санкций против РФ. Он направлен на российские банки, криптобиржи, а также субъектов в Индии и Китае, в частности. ЕС также ограничил передвижение дипломатов РФ, чтобы противодействовать попыткам дестабилизации. С 6 ноября в Украине вступил в силу этот пакет ограничений.