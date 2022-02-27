Евросоюз закрывает небо для россиян, запрещает Russia Today и Sputnik и блокирует резервы Центрального банка РФ

Евросоюз закрывает небо для россиян, запрещает Russia Today и Sputnik и блокирует резервы Центрального банка РФ

Воздушное пространство ЕС будет закрыто для всех российских самолетов, включая частные самолеты олигархов.

В воскресенье, 27 февраля, Евросоюз объявил об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на общий брифинг в Брюсселе чиновников ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС закрывает свое воздушное пространство для России.

"Мы предлагаем запретить полеты всех принадлежащих России самолетов, зарегистрированные и подконтрольные России. Эти самолеты больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать на территорию Европейского Союза", — сказала она.

По словам фон дер Ляен, этот запрет будет касаться всех воздушных судов из России.

"Наше воздушное пространство будет закрыто для всех российских самолетов, включая частные самолеты олигархов", — добавила она.

Высший дипломат ЕС Жозеп Боррель также объявил о запрете российских пропагандистов Russia Today и Sputnik.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности объявил, что будут запрещены оба издания ради борьбы с российской дезинформацией.

"Сегодня мы делаем решающий шаг, чтобы перекрыть кран для информационных манипуляций россиян в Европе, запретив Russia Today и Sputnik вещания в Европейском Союзе", – сказал Боррель.

Также более половины финансовых резервов Центрального банка России, находящихся в странах G7, будут заблокированы в рамках новых санкций ЕС.

Боррель также подтвердил отключение ряда российских баков от платежной системы SWIFT, но не назвал какие именно. По его словам, работа в этом направлении продолжается, и окончательное решение будет объявлено утром в понедельник, 28 февраля.

Напомним, накануне Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что дальнейшие санкции против Москвы "уничтожат Путина".

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