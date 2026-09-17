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Категория
Мир
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"Ей было страшнее в поезде, чем в Украине под ракетами": Трамп рассказал о последней поездке Ирины Заруцкой

Трамп вспомнил Ирину Заруцкую во время митинга в США.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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"Ей было страшнее в поезде, чем в Украине под ракетами": Трамп рассказал о последней поездке Ирины Заруцкой

Трамп на митинге вспомнил Ирину Заруцкую / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп упомянул 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которую убили в поезде в Северной Каролине.

Об этом он сказал во время предвыборного митинга MAGA в муниципальном аэропорту города Гастония, передает NTD News.

Трамп выступал в поддержку республиканского кандидата в Сенат США Майкла Уотли, соперничающего с демократом и бывшим губернатором Северной Каролины.

Во время речи американский президент рассказал о Сбежавшей из Украины из-за полномасштабной войны Заруцкой.

«Ирина Заруцкая ехала домой поездом в Шарлотте, бежав из охваченной войной Украины… Она была напугана Украиной, но знаете что? Когда она села в этот поезд, она была ужасана быть там. Она не желала быть там. Она вошла, свернулась на сиденье. Она просто хотела скрыться. Ей было страшнее в том поезде в Северной Каролине, чем в Украине под ракетами и бомбами», — заявил Трамп.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой

Ирина Заруцкая, которой было 23 года, погибла 22 августа 2025 года в Северной Каролине. Ее жестоко убили во время поездки в легкорельсовом поезде города Шарлотт.

По предоставленной информации, нападение совершил мужчина, которого ранее несколько раз задерживали за преступления и увольняли без залога.

Вице-президент США Джей Ди Венс назвал позором убийство гражданки Украины Ирины Заруцкой.

Убийство Ирины Заруцкой повлекло за собой политический скандал в США и подняло вопрос о расовой предвзятости СМИ.

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