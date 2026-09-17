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"Ей было страшнее в поезде, чем в Украине под ракетами": Трамп рассказал о последней поездке Ирины Заруцкой
Трамп вспомнил Ирину Заруцкую во время митинга в США.
Президент США Дональд Трамп упомянул 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которую убили в поезде в Северной Каролине.
Об этом он сказал во время предвыборного митинга MAGA в муниципальном аэропорту города Гастония, передает NTD News.
Трамп выступал в поддержку республиканского кандидата в Сенат США Майкла Уотли, соперничающего с демократом и бывшим губернатором Северной Каролины.
Во время речи американский президент рассказал о Сбежавшей из Украины из-за полномасштабной войны Заруцкой.
«Ирина Заруцкая ехала домой поездом в Шарлотте, бежав из охваченной войной Украины… Она была напугана Украиной, но знаете что? Когда она села в этот поезд, она была ужасана быть там. Она не желала быть там. Она вошла, свернулась на сиденье. Она просто хотела скрыться. Ей было страшнее в том поезде в Северной Каролине, чем в Украине под ракетами и бомбами», — заявил Трамп.
Что известно об убийстве Ирины Заруцкой
Ирина Заруцкая, которой было 23 года, погибла 22 августа 2025 года в Северной Каролине. Ее жестоко убили во время поездки в легкорельсовом поезде города Шарлотт.
По предоставленной информации, нападение совершил мужчина, которого ранее несколько раз задерживали за преступления и увольняли без залога.
Вице-президент США Джей Ди Венс назвал позором убийство гражданки Украины Ирины Заруцкой.
Убийство Ирины Заруцкой повлекло за собой политический скандал в США и подняло вопрос о расовой предвзятости СМИ.