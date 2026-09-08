Эйфелеву башню закрыли из-за скандала с дискриминацией женщин: что произошло

В Франции закрыли Эйфелеву башню / © Associated Press

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На этой неделе одна из самых известных достопримечательностей мира — Эйфелева башня во Франции оказалась в центре громкого международного скандала, который привел к закрытию объекта. Причиной возмущения стал частный визит религиозной делегации, из-за которого сотрудницы комплекса подверглись дискриминации по половому признаку.

Об этом сообщает Bored Panda.

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Эйфелева башня приостановила работу из-за громкого скандала: женщинам приказали «стать незаметными»

Событие уже вызвало протесты персонала, политический резонанс и официальное расследование со стороны властей Парижа.

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Конфликт разразился в субботу, 5 сентября, во время утреннего частного тура делегации из примерно 100 человек, связанных с религиозной организацией BAPS. Визит был приурочен к открытию и освящению первого крупного индуистского храма организации во Франции, расположенного в пригороде Бусси-Сен-Жорж.

В рамках торжеств BAPS организовала серию культурных и религиозных мероприятий в столице, однако визит на Эйфелеву башню перерос в масштабное противостояние.

По данным компании-оператора башни SETE, представители BAPS обратились с просьбой организовать визит так, чтобы максимально ограничить «взаимодействие с женщинами».

Руководство достопримечательности пошло навстречу религиозной группе: женщины-сотрудницы получили указание покинуть свои рабочие места или избегать зон, где проходила делегация, а на их позиции временно перевели коллег-мужчин. Сотрудницы заявили, что от них фактически требовали «сделать себя незаметными».

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Такое решение вызвало негодование среди персонала. Представительница профсоюза Диан Давуан назвала ситуацию «унизительной», подчеркнув, что женщин заставили покинуть рабочие места исключительно для того, чтобы «заменить их мужчинами». В коллективном заявлении работников отмечалось, что руководство «отодвинуло, заменило и сделало незаметными» женщин из-за их пола.

Протест быстро перерос в забастовку, и уже в понедельник, 7 сентября, Эйфелева башня была вынуждена полностью закрыть двери для посетителей.

Инцидент потряс и социальные сети, где действия администрации вызвали волну шквальной критики. Пользователи выразили недоумение по поводу того, почему французская институция вообще согласилась на подобные требования. В комментариях преимущественно можно было прочесть следующее:

«Почему французская институция согласился на это абсурдное решение???»

«Раньше монахи шли в горы или пустыни во избежание взаимодействия с живыми. Теперь они приходят к Эйфелевой башне, а все остальные должны идти в горы?»

«Зачем вообще им потакать? Становитесь в очередь и покупайте билеты!»

«Руководство Эйфелевой башни должно было просто отказаться выполнять это, и ничего бы из этого не произошло!!»

Реакция французских властей

На ситуацию остро отреагировали и французские чиновники. Мэр Парижа Эммануэль Грегуар заявил, что ситуация недопустима. Он подчеркнул, что равенство между женщинами и мужчинами никогда не закончится у подножия французских достопримечательностей.

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Бывший премьер-министр Габриэль Атталь подчеркнул, что ни одна культура или вера не может указывать женщинам на их место во Франции, а глава Национальной ассамблеи Яэль Брон-Пиве отклонила идею о том, что женщины должны уступать место в угоду иностранным гостям.

В ответ на скандал президент компании SETE Ариэль Вейль назвал событие «недопустимым» и подтвердил приверженность принципам гендерного равенства. Администрация признала ошибку, отметив, что не должна была принимать условия гостей, которые противоречат базовым ценностям организации.

Как отреагировало религиозное сообщество гостей

Со своей стороны, организация BAPS опубликовала извинения, заверив, что серьезно относится к обеспокоенности общественности, хотя и отрицала умышленное ограничение доступа посторонним лицам.

«Ввиду размера нашей делегации визит был организован в координации с командами Эйфелевой башни в начале обычного рабочего времени, чтобы как можно больше ограничить любые неудобства для других посетителей», — написали в BAPS.

Также там добавили, что из-за их визита никому не отказали в возможности посетить башню. В религиозной организации извинились за то, что доставили кому-то неудобства.

Как выяснилось позже, специальные условия визита были связаны со строгими обетами безбрачия (Нишка Дхарма), которые соблюдают монахи этого индуистского ордена. Согласно их религиозному кодексу, монахам строго запрещено прикасаться к женщинам, разговаривать с ними или намеренно на них смотреть.

При этом доказательств того, что сами члены делегации лично требовали от работниц башни оставить свои рабочие места, пока нет — решение об отстранении женщин принималось непосредственно менеджментом памятника. Сейчас парижские правоохранители и власти продолжают расследование обстоятельств инцидента.

В Испании закрыли курорт из-за археологической находки

Напомним, в испанском Аликанте во время работ по восстановлению береговой линии на пляже Альмадраба рабочие случайно нашли мраморную голову римской эпохи I-II вв. н. е.

Находка имеет высоту 22,22 см и ширину 19,78 см, хорошо сохранилась и отличается качественной работой в эллинистическом стиле с чертами, характерными для Афродиты или Венеры. Исследователи предполагают, что скульптура украшала виллу состоятельного римлянина, а сама территория с 2009 года имеет статус археологической зоны из-за ранее обнаруженных остатков античного имения.

Несмотря на значимость территории, местные власти приступили к масштабному строительству, которое теперь полностью остановлено для проведения раскопок. Кроме мраморной головы, в этой зоне нашли фундаменты древних домов, керамику и монеты. Из-за высокой исторической ценности артефактов муниципалитет Аликанте заморозил проект реконструкции пляжа, а открытие курортной зоны к летнему сезону отложил на неопределенный срок.

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