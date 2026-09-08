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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Эйфелеву башню закрыли из-за скандала с дискриминацией женщин: что произошло

В Париже разразился скандал из-за частного визита индуистской религиозной делегации на Эйфелеву башню. Работники заявили о дискриминационных условиях, после чего памятник архитектуры закрыли для посетителей.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Во Франции закрыли Эйфелеву башню

В Франции закрыли Эйфелеву башню / © Associated Press

На этой неделе одна из самых известных достопримечательностей мира — Эйфелева башня во Франции оказалась в центре громкого международного скандала, который привел к закрытию объекта. Причиной возмущения стал частный визит религиозной делегации, из-за которого сотрудницы комплекса подверглись дискриминации по половому признаку.

Об этом сообщает Bored Panda.

Эйфелева башня приостановила работу из-за громкого скандала: женщинам приказали «стать незаметными»

Событие уже вызвало протесты персонала, политический резонанс и официальное расследование со стороны властей Парижа.

Конфликт разразился в субботу, 5 сентября, во время утреннего частного тура делегации из примерно 100 человек, связанных с религиозной организацией BAPS. Визит был приурочен к открытию и освящению первого крупного индуистского храма организации во Франции, расположенного в пригороде Бусси-Сен-Жорж.

В рамках торжеств BAPS организовала серию культурных и религиозных мероприятий в столице, однако визит на Эйфелеву башню перерос в масштабное противостояние.

По данным компании-оператора башни SETE, представители BAPS обратились с просьбой организовать визит так, чтобы максимально ограничить «взаимодействие с женщинами».

Руководство достопримечательности пошло навстречу религиозной группе: женщины-сотрудницы получили указание покинуть свои рабочие места или избегать зон, где проходила делегация, а на их позиции временно перевели коллег-мужчин. Сотрудницы заявили, что от них фактически требовали «сделать себя незаметными».

Фото: BAPSChannel/YouTube

Фото: BAPSChannel/YouTube

Такое решение вызвало негодование среди персонала. Представительница профсоюза Диан Давуан назвала ситуацию «унизительной», подчеркнув, что женщин заставили покинуть рабочие места исключительно для того, чтобы «заменить их мужчинами». В коллективном заявлении работников отмечалось, что руководство «отодвинуло, заменило и сделало незаметными» женщин из-за их пола.

Протест быстро перерос в забастовку, и уже в понедельник, 7 сентября, Эйфелева башня была вынуждена полностью закрыть двери для посетителей.

Инцидент потряс и социальные сети, где действия администрации вызвали волну шквальной критики. Пользователи выразили недоумение по поводу того, почему французская институция вообще согласилась на подобные требования. В комментариях преимущественно можно было прочесть следующее:

  • «Почему французская институция согласился на это абсурдное решение???»

  • «Раньше монахи шли в горы или пустыни во избежание взаимодействия с живыми. Теперь они приходят к Эйфелевой башне, а все остальные должны идти в горы?»

  • «Зачем вообще им потакать? Становитесь в очередь и покупайте билеты!»

  • «Руководство Эйфелевой башни должно было просто отказаться выполнять это, и ничего бы из этого не произошло!!»

Реакция французских властей

На ситуацию остро отреагировали и французские чиновники. Мэр Парижа Эммануэль Грегуар заявил, что ситуация недопустима. Он подчеркнул, что равенство между женщинами и мужчинами никогда не закончится у подножия французских достопримечательностей.

Бывший премьер-министр Габриэль Атталь подчеркнул, что ни одна культура или вера не может указывать женщинам на их место во Франции, а глава Национальной ассамблеи Яэль Брон-Пиве отклонила идею о том, что женщины должны уступать место в угоду иностранным гостям.

В ответ на скандал президент компании SETE Ариэль Вейль назвал событие «недопустимым» и подтвердил приверженность принципам гендерного равенства. Администрация признала ошибку, отметив, что не должна была принимать условия гостей, которые противоречат базовым ценностям организации.

Фото: BAPSParis/X

Фото: BAPSParis/X

Как отреагировало религиозное сообщество гостей

Со своей стороны, организация BAPS опубликовала извинения, заверив, что серьезно относится к обеспокоенности общественности, хотя и отрицала умышленное ограничение доступа посторонним лицам.

«Ввиду размера нашей делегации визит был организован в координации с командами Эйфелевой башни в начале обычного рабочего времени, чтобы как можно больше ограничить любые неудобства для других посетителей», — написали в BAPS.

Также там добавили, что из-за их визита никому не отказали в возможности посетить башню. В религиозной организации извинились за то, что доставили кому-то неудобства.

Как выяснилось позже, специальные условия визита были связаны со строгими обетами безбрачия (Нишка Дхарма), которые соблюдают монахи этого индуистского ордена. Согласно их религиозному кодексу, монахам строго запрещено прикасаться к женщинам, разговаривать с ними или намеренно на них смотреть.

При этом доказательств того, что сами члены делегации лично требовали от работниц башни оставить свои рабочие места, пока нет — решение об отстранении женщин принималось непосредственно менеджментом памятника. Сейчас парижские правоохранители и власти продолжают расследование обстоятельств инцидента.

В Испании закрыли курорт из-за археологической находки

Напомним, в испанском Аликанте во время работ по восстановлению береговой линии на пляже Альмадраба рабочие случайно нашли мраморную голову римской эпохи I-II вв. н. е.

Находка имеет высоту 22,22 см и ширину 19,78 см, хорошо сохранилась и отличается качественной работой в эллинистическом стиле с чертами, характерными для Афродиты или Венеры. Исследователи предполагают, что скульптура украшала виллу состоятельного римлянина, а сама территория с 2009 года имеет статус археологической зоны из-за ранее обнаруженных остатков античного имения.

Несмотря на значимость территории, местные власти приступили к масштабному строительству, которое теперь полностью остановлено для проведения раскопок. Кроме мраморной головы, в этой зоне нашли фундаменты древних домов, керамику и монеты. Из-за высокой исторической ценности артефактов муниципалитет Аликанте заморозил проект реконструкции пляжа, а открытие курортной зоны к летнему сезону отложил на неопределенный срок.

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