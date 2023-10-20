Езда на велосипеде в Польше: за что можно получить штраф 1500 злотых

Велосипедистам и самокатчикам в Польше нужно быть крайне внимательными и осторожными.

Польское МВД предоставило разрешение муниципальным службам штрафовать недобросовестных участников дорожного движения. Им грозит немалый штраф – 1500 злотых.

Об этом пишет GAZETA.PL.

За что можно получить штраф

С 20 октября работники муниципальной полиции в Польше смогут выписать штраф лицу, нарушающему правила передвижения на велосипеде или электрическом самокате. Речь идет о еде на личном транспортном средстве на пути общего пользования, в жилой или проезжей зоне.

Да, люди, которые:

ездить по тротуару, предназначенному только для пешеходов, должны будут уплатить штраф от 50 до 200 злотых;

управляют немоторными транспортными средствами без необходимых прав, будут оштрафованы на сумму до 1500 злотых.

Известно, что дети в возрасте до 10 лет могут кататься на велосипедах и самокатах только в сопровождении взрослого. Однако лица в возрасте от 10 до 18 лет должны иметь по крайней мере велосипедную карту или водительские права категории A1, AM, B1 или T. Для взрослых достаточно удостоверения личности.

Кроме того, выговор или штраф до 1500 злотых также налагаются за следующие правонарушения:

объезд транспортного средства, которое остановилось перед пешеходным переходом;

обгон транспортного средства на пешеходном переходе;

невыполнение требований по остановке транспортного средства для перехода дороги инвалидам или лицам с ограниченными физическими возможностями;

непредоставление дороги пешеходу.

Напомним, в Польшу из Украины запустили новый поезд, не курсировавший почти 18 лет. На его первый маршрут раскупили почти все билеты, свидетельствующие о популярности этого направления.

Читайте также: