"Ездить в All inclusive вы не захотите": чем отели кормят туристов в Египте, чтобы сэкономить

"Ездить в All inclusive вы не захотите": чем отели кормят туристов в Египте, чтобы сэкономить

В среднем 3-4-звездочный отель в Египте тратит на пребывание одного туриста — 13-14 долларов, поэтому менеджеры прибегают к хитростям, чтобы сэкономить, говорит владелец турагентства.

Разбавленное вино, пиво и даже газированные напитки, а также больше овощей и меньше мяса. А выпечка и рыба — мороженые. К таким хитростям прибегают отельеры, чтобы накормить туристов, приехавших на отдых в Египет по программе All inclusive, то есть "все включено".

Как в популярных отелях пытаются сэкономить на отдыхающих, рассказал владелец крупного турагентства в египетской Хургаде Мохаммед Шабир в интервью газете "Аргументы и Факты".

По его словам, манипуляции с питанием отели делают, в частности, из-за повышения цен в стране на продукты. Впрочем, этим заведениям все же выгодно работать по такой системе. И как бы туристы не пытались "отбить" свой отдых, отель всегда останется в выигрыше.

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Поскольку отельеры не могут позволить себе поднимать стоимость номеров из-за жесткой конкуренции в республике, то они начинают прибегать к разного рода уловкам.

"Алкогольные напитки удешевляют: льют из пакетов вместо нормального вина "бормотуху", а разливное пиво откровенно разбавляют. Даже несчастная кока-кола — и та разбавлена. Мне действительно страшно об этом рассказывать — вы ездить в All inclusive нигде в мире не захотите", — отметил он.

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По его словами, в среднем 3 или 4-звездочный отель в Египте тратит на пребывание одного гостя — 13-14 долларов США. За эти средства туриста нужно накормить завтраком, обедом и ужином, а также угостить напитками местного производства, среди них — алкогольные и безалкогольные. Возле пляжа отдыхающий тоже будет брать картофель фри и бутерброды. Также в эту стоимость входит электроэнергия, водоснабжение и зарплата персонала.

Поскольку после всех этих расходов на питание остается совсем немного, продукты пытаются удешевить.

Продукты покупают преимущественно импортные, у оптовых поставщиков: дешевую мороженую курятину, такую же говядину и рыбу. А вот "спасаются" гостиничные рестораны овощами, которые в Египте во время сезона недорогие. Поэтому эксперты советуют отдыхающим прежде всего есть их.

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Чтобы отдыхающие съедали меньше дорогих продуктов, в частности, мяса и рыбы, то у бассейна с 15:00 подают соблазнительную пышную пиццу, чтобы клиент насытился хлебобулочным изделием

"На 14 долларов в сутки вам дадут много овощей, мелкую рыбу, нарубленную курицу в соусе, много булочек и сладкого, дарящие быстрое насыщение", — рассказала хозяйка мини-отеля в Хургаде Виктория Мельникова.

По ее словам, мясо подают небольшими кусочками с подливой, вместе с запеченными кабачками или баклажанами, чтобы сэкономить. Морепродукты, такие как мидий с кальмарами нередко — консервированные.

"Но красиво выложат, завалив и перемешав с гарниром, создав обман свежести. Зато, по крайней мере, шпинат и брокколи буду не размороженными — будьте уверены, их с рынка принесли", — рассказала хозяйка мини-отеля.

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Владелець турагенства говорит, что туристам необходимо учитывать цену отдыха, так как два 4-звездочных отели в Египте могут очень сильно отличаться между собой. По его словам, не стоит от дешевого отеля ожидать питания не с замороженных продуктов.

В то же время, еда в отелях свежая, ведь за срокам годности продуктов всегда тщательно следят. Ведь инспекторы санинспекции часто приезжают с проверками, и в другом случае отель рискует остаться закрытым.

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