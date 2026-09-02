«Ездят в Киев поездом»: Медведев угрожает Германии ударами и намекает на «возмездие» западным политикам

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев / © Associated Press

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Заместитель председателя Совбеза РФ и бывший «президент» Дмитрий Медведев снова разразился угрозами. В этот раз он угрожает Германии прямым ударом по всем предприятиям, производящим военную технику.

Об этом он написал на странице в Telegram-канале.

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Медведев обвинил руководство Германии в «неонацистском» и «русофобском» курсе и заявил, что якобы диверсия против страны была бы «самой слабой формой» наказания.

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Тогда российский чиновник перешел к прямым угрозам ударами по немецким предприятиям, производящим военную технику для Украины, а также намекнул на возможные удары по другим объектам в Берлине.

Не обошлось и без очередных заявлений о так называемом «государственном терроризме» со стороны Украины и угроз «встречным возмездием» за возможные атаки на гражданскую авиацию в России.

Также Медведев напал на западных поликов и назвал их «спонсорами террора», которые, по его словам, часто приезжают в Киев на поезде. Намекая на атаки по железной дороге.

Российские дроны со взрывчаткой на территории немецкого аэропорта — последние новости

Напомним, Германия впервые открыто обвинила Кремль в диверсии и возложила ответственность за попытку атаки с помощью беспилотников со взрывчаткой. Берлин анонсировал масштабный комплекс дипломатических и внутренних санкций, в частности, прекращена работа российского консульства в Бонне и отменено соглашение о функционировании «Русского дома» в центре Берлина.

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Инцидент произошел в августе в районе аэропорта Лейпциг-Галле. Там обнаружили три дрона, начиненные взрывчаткой. Один из них был замечен вблизи украинского самолета «Антонов», который используют для транспортировки боеприпасов.

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