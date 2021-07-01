"Ежедневно молюсь о дожде": в Орегоне жертвами аномальной жары стали более 60 человек

"Ежедневно молюсь о дожде": в Орегоне жертвами аномальной жары стали более 60 человек

Температура побила все рекорды. Люди умирают от гипертермии в собственных домах.

В американском штате Орегон в среду, 30 июня, заявили о более 60 смертях, связанных с аномальной жарой.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что только в округе Малтнома в этом месяце, по данным судмедэкспертов, гипертермия стала причиной 45 летальных случаев. Возраст жертв — от 44 до 97 лет.

Для сравнения, в течение 2017-2019 годов в округе сообщали о всего 12 смертях от гипертермии.

"Это был настоящий кризис в области здравоохранения, который подчеркнул, насколько смертельной может быть экстремальная жара, особенно для уязвимых людей", — заявила медработница из Малтномы Дженнифер Вайнс.

Между тем в округе Кинг в штате Вашингтон зафиксировали как минимум две смерти от гипертермии, а в соседнем Снохомише от теплового удара в собственных домах умерли трое мужчин 51, 75 и 77 лет.

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66-летняя Рене Свекер из Клейтона, штат Вашингтон, в среду посетила фонтан в парке Риверфронт в центре города Спокан со своими внуками, заявив, что они "ходят везде, где есть вода". "Я каждый день молюсь о дожде", — поделилась женщина.

В издании отмечают, что в целом в Канаде, Орегоне и штате Вашингтон расследуют сотни смертей, вероятно, вызванных палящими температурами, побившими все рекорды в регионе с обычно умеренным климатом.

Как сообщалось, в Канаде зафиксировали самую высокую температуру в истории. Температура в Литтоне, Британская Колумбия, достигла + 46,6 градусов. Умерли 25 человек по "неизвестным причинам".

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