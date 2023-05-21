F-16 для Украины: Зеленский рассказал, сколько времени будет продолжаться обучение украинских пилотов

Глава государства Владимир Зеленский в Японии подтвердил, что Украина получит от западных партнеров современные самолеты F-16. На них будут учиться опытные пилоты, чтобы сократить процесс до максимума.

Об этом украинский президент сказал на пресс-конференции после выступления G7 в Японии в воскресенье, 21 мая.

"Мы долго мощно работали, работали политически с нашими партнерами, чтобы получить желаемый результат — усиление нашего неба, кроме ПВО... Часть этого должна выполнять западного формата авиация. Поэтому мы так работали над F-16. И сегодня для нас открыта миссия тренировки – это первый шаг", – рассказал он.

Сколько и когда Украина получит истребителей от партнеров, пока глава государства не может сказать.

"Далее есть соответствующее количество месяцев для обучения наших пилотов. Мы будем работать, чтобы это люди были максимально, как получится, опытные, чтобы сократить процесс обучения. Я не могу сейчас сказать, сколько у нас получится получить самолетов. Не могу сказать, когда это будет. Но мы будем ускорять этот процесс, потому что для нас это важно каждый день, потому что мы теряем людей", — подытожил Зеленский.

Сколько самолетов F-16 может получить Украина

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат после информации, что Украина получит от Запада современные самолеты F-16, рассказал, сколько истребителей могут передать ПС. По словам Игната, самолеты в Украине будут передаваться подразделениями, это 12+ самолетов.

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