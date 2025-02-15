F-16 и другое оружие: Нидерланды готовят новую помощь Украине

В феврале этого года эта страна уже передала партию истребителей для Воздушных сил ВСУ.

Нидерланды готовят новый пакет военной помощи для Украины, который включает дополнительные истребители F-16, дроны, бронированные машины и другое оружие.

Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в комментарии "24 канала".

Он напомнил, что в феврале этого года его страна уже передала партию истребителей для Воздушных сил ВСУ, но на этом военное сотрудничество не прекратится.

Также читайте Дальнейшая поддержка Украины: Запад выдвинул условие Зеленскому

“Мы предоставим больше F-16. Также мы продолжаем делать все, чтобы эти истребители оставались боеспособными. Не буду давать подробности о цифрах и точной дате поставки. Не хотим информировать Путина”, – сказал Брекельманс.

Кроме того, у Нидерландов большой план сотрудничества с Украиной в отношении дронов и различных других боеприпасов. Также там будут передавать больше бронированных машин и другого оборудования.

Напомним, 6 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ получили первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов.

Читайте также: