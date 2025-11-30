F-35 провели операцию под носом у ПВО Ирана: почему ракеты не сработали

F-35 / © Associated Press

Реклама

Воздушные силы США впервые официально раскрыли роль истребителей пятого поколения F-35A в операции "Полночный молот" (Midnight Hammer), во время которой в июне американские войска нанесли удары по иранским ядерным объектам.

Об этом рассказывает Defense Express.

F-35 работали по ПВО Ирану – и противник не смог их обнаружить

В миссии участвовали 125 самолетов, включая 7 бомбардировщиков B-2, сбросивших 14 тяжелых противобункерных бомб GBU-57. Формально операцию назвали успешной, однако независимые оценки свидетельствуют: вред для иранской ядерной программы оказался меньше ожиданий.

Реклама

F-35 / © Reuters

В то же время именно F-35A выполняли ключевые задачи:

подавление систем ПВО Ирана (SEAD)

прикрытие группировки ударных самолетов после завершения атаки

Командир 388-го истребительного авиакрыла Чарльз Феллон заявил, что в операции были подтверждены "все те возможности F-35, о которых говорили годами", а сам самолет доказал актуальность "для сегодняшних и завтрашних боев".

Иран запускал "очень современные системы" - но ни одна не смогла захватить F-35

Командир 34-й экспедиционной эскадрильи Аарон Озборн подтвердил, что F-35 успешно подавили позиции ЗРК, в то время как иранские силы пытались поразить американские "невидимки" с помощью "очень современных систем" противовоздушной обороны.

Однако:

Реклама

ни один F-35 не был поражен .

Ирану не удалось даже получить качественные средства наведения,

малозаметность и средства РЭБ F-35 полностью сорвали работу ПВО.

Что это были за "современные системы", американцы не уточнили - и не исключено, что формулировки специально оставили размытым.

Что могло работать по F-35: версия о Bavar-373

Иран в 2019 году презентовал собственный "таинственный" ЗРК Bavar-373, который якобы:

имеет дальность 200–300 км,

превышает возможности С-400 (по заявлениям Тегерана),

создан для борьбы с малозаметными целями.

Впрочем, никаких подтверждений реальных характеристик комплекса нет - а операция "Северный молот" стала очередным намеком на то, что иранские заявления могут быть преувеличены.