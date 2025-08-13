- Дата публикации
Итальянские F-35 поднимались на перехват российских самолетов: подробности
Балтийское небо стало ареной противостояния: впервые в регионе итальянские F-35 поднялись на перехват российских самолетов.
13 августа 2025 года два итальянских истребителя F-35 Lightning II с авиабазы Эмари в Эстонии поднялись в воздух для перехвата российских самолетов, приблизившихся к границам воздушного пространства НАТО.
Об этом пишет Global Defense News со ссылкой на воздушное командование НАТО.
Это первый случай, когда Италия применила свои истребители пятого поколения в Балтийском регионе в рамках миссии по патрулированию. Событие произошло лишь спустя несколько дней после того, как подобную операцию провели венгерские Gripen, что свидетельствует о росте интенсивности российских воздушных маневров в регионе.
По данным НАТО, подъем итальянских F-35 стал ответом на увеличение количества полетов российских военных самолетов вблизи воздушного пространства Балтии. В таких случаях действия пилотов отрабатываются по стандартным процедурам: истребители сопровождают иностранные самолеты, чтобы предотвратить нарушение границ.
В Альянсе подчеркивают, что подобные инциденты повышают риск ошибочных решений и непредвиденных столкновений в небе, особенно в условиях обострения отношений между НАТО и Россией.
Напомним, также в Литве пограничники сбили небольшой беспилотник, залетевший на территорию этой страны НАТО из Белоруссии. Уничтоженный дрон нашли примерно в 4 км от границы. Он был оборудован GPS-устройством.
А глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене заявила об отсутствии признаков того, что дрон был намеренно направлен на территорию страны НАТО, и подчеркнула, что он не представлял угрозы для населения.