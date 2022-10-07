Министр обороны Чехии Яна Чернохова продемонстрировала футболку с надписью F**k you Putin для поздравления главы Кремя Владимира Путина с днем рождения.

Ответный твит с фото она опубликовала в Twitter.

"Я благодарю друзей, которые создали коллекцию Gift for Putin за подарок для меня. Когда еще я должен одеть их футболку, как не 7 октября и высказать свою гражданскую позицию в отношении одного из величайших преступников нашей эпохи. Скоро мы победим", — написала Чернохова.

Děkuji priateľom zo zbierky Darek pro Putina za darek pro mя.



Kedy индыди bych si mala obléknout их triko, как именно 7. октября a oznámiть свой občianskий поstoj к одному из najväčšíх zločincov нашей éry. Brzy zvíťazить. ✌ https://t.co/nj1JeqMgMQ pic.twitter.com/RMgnk8tmAb – Jana Černochová (@jana_cernochova) October 7, 2022

Напомним, эксперты полагают, что в России Владимиру Путину уже начали искать замену, ведь Украина категорически отказалась от переговоров с нынешним главой Кремля.

Эксдепутат Госдумы РФ Илья Пономарев убежден, что для Путина нынешний день рождения 7 октября станет последним в Кремле.

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