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F**k you Putin: министр обороны Чехии поздравила президента России с 70-летием

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F**k you Putin: министр обороны Чехии поздравила президента России с 70-летием

Фото: Associated Press

Яна Чернохова надела футболку с красноречивой надписью.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова продемонстрировала футболку с надписью F**k you Putin для поздравления главы Кремя Владимира Путина с днем рождения.

Ответный твит с фото она опубликовала в Twitter.

"Я благодарю друзей, которые создали коллекцию Gift for Putin за подарок для меня. Когда еще я должен одеть их футболку, как не 7 октября и высказать свою гражданскую позицию в отношении одного из величайших преступников нашей эпохи. Скоро мы победим", — написала Чернохова.

Напомним, эксперты полагают, что в России Владимиру Путину уже начали искать замену, ведь Украина категорически отказалась от переговоров с нынешним главой Кремля.

Эксдепутат Госдумы РФ Илья Пономарев убежден, что для Путина нынешний день рождения 7 октября станет последним в Кремле.

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