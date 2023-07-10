"Фабрика младенцев" и "украинские винтовки" на митингах во Франции: как в Twitter распространяют фейки

Крупнейшие производители фейковых новостей в Интернете распространяют свою дезинформацию об Украине через Twitter.

Twitter распространяет фейковые новости об Украине, опубликованные аккаунтами с синей галочкой. Некоторые из них просмотрели миллионы людей.

Об этом говорится в статье BBC.

Издание обнаружило четыре основных ложных сообщения об Украине, опубликованных несколькими аккаунтами с синими галочками, то есть учетными записями, которые платили за Twitter Blue, чтобы их содержимое рекламировалось другим пользователям и собрали миллионы просмотров.

"Оружие из Украины" на беспорядках во Франции

В сети было опубликовано много фейковых сообщений о недавних беспорядках во Франции, но один вирусный пост на прошлой неделе был посвящен военной помощи США Украине.

На нем был скриншот того, что выглядело как заголовок с новостного сайта, вместе с изображением двух винтовок.

"Французскую полицию обстреляли из американских винтовок, которые, возможно, пришли из Украины", — говорится в заголовке.

Несколько аккаунтов Twitter с подписками Blue поделились этой публикацией, которую просмотрели более миллиона раз.

Фото: BBC

Журналисты издания отследили, что сообщение происходит из прокремлевских каналов в Telegram.

Само изображение, использованное в сообщении, появилось впервые в российском военном блоге 2012 года о соревнованиях по стрельбе на полигоне под Москвой.

Журналисты не смогли найти ни одной онлайн статьи с таким заголовком и изображением, и нет никаких доказательств того, что любое оружие, предоставленное Украине США, использовалось во время недавних беспорядков во Франции.

"Фабрики младенцев"

The People's Voice – также известный как YourNewsWire, один из крупнейших распространителей фейковых новостей – написал статью, где ложно утверждал, что российские солдаты нашли украинские "фабрики младенцев", где детей выращивают для "детских секс-борделей" или "изъятия органов".

Фото: BBC

BBC установила, что несколько аккаунтов Twitter Blue продвигали эту фейковую статью, собрав сотни тысяч просмотров.

Подконтрольные Кремлю пропагандистские средства массовой информации имеют историю продвижения необоснованных заявлений о незаконном изъятии органов в Украине.

Удар по Краматорску

Еще одну фейковую новость распространили в Twitter о ракетном ударе по Краматорску 27 июня. В статье говорилось, что удар якобы был нанесен Украиной ошибочно и попал в военные казармы, где находились "войска НАТО" и "иностранные наемники".

Фото: BBC

Напомним, что в результате этой российской атаки погибли 13 человек, в том числе дети. В частности, погибли украинская писательница Виктория Амелина, 14-летние близнецы Юля и Аня Аксенченко, которые были единственными детьми у своей мамы. Более 60 получили ранения, среди них девятимесячная Мия.

Россияне атаковали город "Искандерами". Они попали в общепит, где было большое скопление людей.

Зеленский "отменил выборы"

В одной из статьей извращено заявление президента Владимира Зеленского о предстоящих выборах в Украине.

На вопрос, будут ли выборы в Украине в следующем году, Зеленский ответил: "Если мы выиграем [войну], то они будут. Это значит, что не будет военного положения, не будет войны. Выборы должны быть в мирное время, когда нет никакой войны, согласно закону".

Комментируя это заявление, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, критиковавший помощь США Украине, сказал в своем недавно запущенном шоу в Twitter, что Зеленский "покончил с демократией в Украине".

Фото: BBC

В издании напомнили, что Конституция Украины запрещает роспуск парламента и выборы во время военного положения, то есть действующий президент и парламент будут оставаться у власти до отмены периода военного положения.

Справка: до того, как Илон Маск стал владельцем Twitter в октябре 2022 года, синяя галочка указывала на то, что компания проверила личность лица. Теперь Twitter предоставляет галочку каждому, кто платит за подписку.

Ранее сообщалось, сколько денег враг тратит на фейки и как их разоблачить.

Читайте также: