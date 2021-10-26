Facebook удалила видео президента Бразилии с заявлением о связи между COVID-вакцинами и СПИДом

Facebook удалила видео президента Бразилии с заявлением о связи между COVID-вакцинами и СПИДом

Болсонару заявил, что у COVID-вакцинированных людей якобы "развивается синдром приобретенного иммунодефицита".

Социальная сеть Facebook удалила со своей платформы видеоролик, в котором президент Бразилии Жаир Болсонару заявлял о связи вакцины от COVID-19 с возникновением СПИДа.

Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что в четверг, 21 октября, бразильский лидер обнародовал на своей странице в Facebook видеообращение, в котором со ссылкой на якобы информацию из Великобритании сказал, что "у вакцинированных людей развивается синдром приобретенного иммунодефицита".

В то же время представители здравоохранения Соединенного Королевства отвергли это утверждение, указав бразильскому агентству новостей G1, что заявления их президента ошибочны.

Ошибочность утверждений Болсонару также подтвердили в Объединенной программе Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу или ЮНЭЙДС. Там подчеркнули, что одобренные ныне вакцины против коронавируса безопасны для людей, инфицированных ВИЧ.

В понедельник, 25 октября, в Facebook удалили публикацию Болсонару. "Наша политика не позволяет утверждать, что вакцины от COVID-19 убивают людей или наносят им серьезный ущерб", — говорится в заявлении Facebook.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Бразилии Жаира Болсонару вакцинироваться от коронавируса. В ответ бразильский лидер указал, что пока не получил прививку.

Как сообщалось, президент Венесуэлы заявил о "чудо-лекарстве" от коронавируса и попал в "бан" в Facebook. Николас Мадуро назвал Carvativir, пероральный раствор, полученный из чабреца, "чудодейственными каплями", которые якобы можно использовать против коронавируса в профилактических и терапевтических целях.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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