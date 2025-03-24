Факап века: советник Трампа случайно добавил журналиста в секретный чат с планом атаки на Йемен

Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц случайно добавил редактора The Atlantic в секретный групповой чат в Signal, где обсуждались конфиденциальные операции, в том числе удары по хуситам.

Об этом рассказывает сам журналист Джеффри Голдберг в публикации The Atlantic.

Голдберг рассказал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal от пользователя, назвавшегося Майклом Уолтцом. Журналист сначала подумал, что это фейковый аккаунт, который пытается выведать у него разную информацию.

"Мне сразу пришло в голову, что кто-то мог маскироваться под Уолтцем, чтобы как-то заманить меня в ловушку. Сегодня совсем не редкость, когда злоумышленники пытаются побуждать журналистов поделиться информацией, которая может быть использована против них", — пишет Голдберг.

Еще через два дня журналист получил сообщение о том, что его включают в чат под названием "Хуситы ПК тесная группа".

В чате было всего 18 человек, в том числе аккаунты, которые писали от имени главы Пентагона Пита Хегсета, госсекретаря Марко Рубио, главы Национальной разведки Тульси Габбард, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника Трампа Стива Виткоффа и т.д. Дальнейшая переписка в группе содержала детали планирования и обсуждения удара американских войск по Йемену, который состоялся 15 марта.

На следующий день в чате началась, по словам Голдберга, "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунта под именем вице-президента США Венса.

В ходе переписки Джей Ди Вэнс писал: "Если вы считаете, что нам следует это сделать (бомбить хуситов – ред.), давайте. Я просто ненавижу снова спасать Европу". Спасение Европы, о котором говорит Ди Венс, подразумевает утверждение Соединенных Штатов, что атаки хуситов в Красном море наносят основной ущерб прежде всего судоходству и экономике европейских стран.

Хегсет ответил: "Я полностью разделяю ваше отвращение к нахлебничеству Европы. С их стороны это выглядит вред. Но Майк прав, мы единственные на планете, кто может это сделать. Больше никого близко нет".

"У меня были большие сомнения, что эта текстовая группа настоящая, потому что я не мог поверить, что руководство национальной безопасности Соединенных Штатов будет сообщать через Signal о неизбежных военных планах. Я также не мог поверить, что советник президента по национальной безопасности был бы настолько опрометчив, чтобы привлечь главного редактора The Atlantic к таким дискуссиям ется эмоциями журналист.

Гольдберг утверждает, что Хегсет 15 марта анонсировал первые удары по Йемену, назвав точное время, совпавшее с первыми сообщениями о бомбардировках в соцсетях. В это время он понял, что чат – настоящий.

Фото: The Atlantic

По его словам, многие сообщения из чата содержали настолько секретную информацию, что их публикация могла бы считаться госизменой. Голдберг добровольно покинул группу и направил официальные запросы всем находившимся в чатах чиновникам. Представитель Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз подтвердил журналисту подлинность группы Signal.

"Учитывая все, это настоящая цепочка сообщений, и мы изучаем, как к нему был случайно добавлен ваш номер", — сообщил Хьюз.

Напомним, что 15 марта США совершили авиационные и морские атаки по поддерживаемым Ираном объектам хуситов в Йемене.

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