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Факап века: советник Трампа случайно добавил журналиста в секретный чат с планом атаки на Йемен

Факап века: советник Трампа случайно добавил журналиста в секретный чат с планом атаки на Йемен

Администрация Трампа случайно раскрыла журналисту секретные планы военной операции / Фото: ТСН.ua

Администрация Трампа случайно добавила журналиста в секретный чат о военных операциях США против хуситов.

Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц случайно добавил редактора The Atlantic в секретный групповой чат в Signal, где обсуждались конфиденциальные операции, в том числе удары по хуситам.

Об этом рассказывает сам журналист Джеффри Голдберг в публикации The Atlantic.

Голдберг рассказал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal от пользователя, назвавшегося Майклом Уолтцом. Журналист сначала подумал, что это фейковый аккаунт, который пытается выведать у него разную информацию.

"Мне сразу пришло в голову, что кто-то мог маскироваться под Уолтцем, чтобы как-то заманить меня в ловушку. Сегодня совсем не редкость, когда злоумышленники пытаются побуждать журналистов поделиться информацией, которая может быть использована против них", — пишет Голдберг.

Еще через два дня журналист получил сообщение о том, что его включают в чат под названием "Хуситы ПК тесная группа".

В чате было всего 18 человек, в том числе аккаунты, которые писали от имени главы Пентагона Пита Хегсета, госсекретаря Марко Рубио, главы Национальной разведки Тульси Габбард, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника Трампа Стива Виткоффа и т.д. Дальнейшая переписка в группе содержала детали планирования и обсуждения удара американских войск по Йемену, который состоялся 15 марта.

На следующий день в чате началась, по словам Голдберга, "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунта под именем вице-президента США Венса.

В ходе переписки Джей Ди Вэнс писал: "Если вы считаете, что нам следует это сделать (бомбить хуситов – ред.), давайте. Я просто ненавижу снова спасать Европу". Спасение Европы, о котором говорит Ди Венс, подразумевает утверждение Соединенных Штатов, что атаки хуситов в Красном море наносят основной ущерб прежде всего судоходству и экономике европейских стран.

Хегсет ответил: "Я полностью разделяю ваше отвращение к нахлебничеству Европы. С их стороны это выглядит вред. Но Майк прав, мы единственные на планете, кто может это сделать. Больше никого близко нет".

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"У меня были большие сомнения, что эта текстовая группа настоящая, потому что я не мог поверить, что руководство национальной безопасности Соединенных Штатов будет сообщать через Signal о неизбежных военных планах. Я также не мог поверить, что советник президента по национальной безопасности был бы настолько опрометчив, чтобы привлечь главного редактора The Atlantic к таким дискуссиям ется эмоциями журналист.

Гольдберг утверждает, что Хегсет 15 марта анонсировал первые удары по Йемену, назвав точное время, совпавшее с первыми сообщениями о бомбардировках в соцсетях. В это время он понял, что чат – настоящий.

© The Atlantic
Фото: The Atlantic

По его словам, многие сообщения из чата содержали настолько секретную информацию, что их публикация могла бы считаться госизменой. Голдберг добровольно покинул группу и направил официальные запросы всем находившимся в чатах чиновникам. Представитель Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз подтвердил журналисту подлинность группы Signal.

"Учитывая все, это настоящая цепочка сообщений, и мы изучаем, как к нему был случайно добавлен ваш номер", — сообщил Хьюз.

Напомним, что 15 марта США совершили авиационные и морские атаки по поддерживаемым Ираном объектам хуситов в Йемене.

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