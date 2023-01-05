Фанат Путина Михалков попал в больницу: пропагандисты пишут, что он находится в тяжелом состоянии

Путинский пропагандист Никита Михалков попал в больницу из-за заболевания гриппом. Некоторые пропагандисты сообщают, что он находится в тяжелом состоянии.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Пропагандистский телеграмм-канал Baza заявил, что якобы у Михалкова диагностировали заболевание коронавирусом. Также у фаната Путина якобы диагностировали пневмонию, его состояние оценивают как тяжелое.

Однако пресс-секретарь путиниста заявила, что его госпитализировали якобы из-за гриппа.

Никита Михалков активно поддерживает массовые убийства украинцев и распространяет путинскую пропаганду. Он также заявлял о том, что украинский язык нужно уничтожить, потому что это якобы распространяет "русофобию".

"Если предметы будут преподаваться на украинском языке – это катастрофа. Это заложенная мина на всю историю", – сказал пропагандист.

Михалков также придумывал фейки о "биолабораториях" и мифических "нацизм и фашизм" в Украине, чтобы оправдать жестокие убийства украинцев.

Ранее Украина объявила в международный розыск российского режиссера и актера Никиту Михалкова из-за поддержки российской войны. Также ЕС ввел санкции против Михалкова.

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