Фанат Трампа, который был участником нападения на Капитолий, попросил политического убежища в Беларуси

Фанат Трампа, который был участником нападения на Капитолий, попросил политического убежища в Беларуси

Один из самых разыскиваемых ФБР преступников появился в программе государственного белорусского телевидения.

Сторонник экс-президента Дональда Трампа, являвшийся участником штурма здания Конгресса США в Вашингтоне 6 января, Эван Ньюман пересек границу с Беларусью и попросил там убежища.

Об этом он рассказал в эфире государственного телеканала "Беларусь 1".

Интервью белорусские журналисты записали в Бресте на границе с Польшей. Он рассказал, что якобы прибыл в Беларусь из Украины в августе, где провел несколько месяцев после прибытия в Европу в марте. Ньюман утверждал, что вынужден был бежать из Украины от преследований местных спецслужб.

48-летний уроженец Калифорнии входит в список людей, разыскиваемых ФБР в США. На родине ему предъявлены обвинения в нескольких преступлениях, связанных с событиями в Вашингтоне во время штурма Капитолия, в том числе в нападении на полицейских.

По информации телеканала, он был задержан на белорусско-украинской границе еще 15 августа этого года. По его словам, он прилетел из США в Италию самолетом, оттуда – поездом в Швейцарию, автомобилем – в Германию и Польшу, а затем переехал в Украину, где проживал в Житомире примерно четыре месяца.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на комитет Конгресса по расследованию штурма Капитолия от 6 января с требованием запретить обнародование связанных с атакой документов.

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