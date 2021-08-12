Фанатик Путина: подозреваемый в шпионаже охранник британского посольства в Берлине держал дома российский флаг

Из-за приверженности к крайне правым взглядам 57-летний немец мог попасть в поле зрения российских спецслужб.

Обыски в доме охранника посольства Великобритании в Берлине, которого задержали по подозрению в шпионаже в пользу России, подтверждают, что 57-летний немец был фанатичным сторонником Путина.

Как сообщает британское издание The Sun, предполагается, что задержанный, которого называют Дэвид С., имел доступ к именам и псевдонимов британских агентов, которые мог передать спецслужбам Кремля.

Получал наличные от россиян

Немецкая прокуратура объявила, что его можно подозревать в сотрудничестве с иностранной спецслужбой по крайней мере с ноября прошлого года.

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"По крайней мере один раз он пересылал документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведывательной службы", — говорится в опубликованном заявлении.

В прокуратуре уточнили, что в обмен на предоставление информации обвиняемый получил наличные, точной суммы которой не установлено.

По решению суда задержанного взяли под стражу, а в его квартире в обеспеченном районе Потсдама на юго-западе Берлина полицейские провели обыск.

Что обнаружили в доме шпиона

На фотографиях из дома, в котором проживал охранник британского посольства, немало доказательств того, что задержанный был сторонником путинской России.

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

В частности, в гостиной он держал огромный российский флаг, использовал в качестве украшения советские военные фуражки, на видном месте стояла чашка с российским логотипом, а на его книжных полках было много книг о нацистах, Второй мировой войне и Советском Союзе.

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

По мнению британского издания, из-за приверженности к крайне правым взглядам 57-летний охранник мог попасть в поле зрения российских спецслужб.

Какие секреты мог продать Дэвид С.

Задержанный не был дипломатом, поэтому у него не было доступа к компьютерам в посольстве. В его обязанности входили работа с посетителями и безопасность помещения. Однако его роль охранника позволяла ему свободно передвигаться по территории посольства.

Существует также предположение, что ему могли стать известны имена и псевдонимы офицеров британской разведки, которые посещали дипломатическое представительство.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что относится к этому делу "очень серьезно".

В полиции Берлина подтвердили арест охранника посольства по подозрению в совершении правонарушений, связанных с привлечением к деятельности агентов разведки согласно немецкому законодательству.

Напомним, ранее в Германии арестовали гражданина России, которого подозревают в шпионаже.

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