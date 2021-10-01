Фантастическая любовь: в США инфицированные COVID супруги умерли с разницей в одну минуту

Пара не успела получить прививку от коронавируса.

В американском Мичигане инфицированные коронавирусом супруги умерли в один день — с разницей в одну минуту.

Супруги находились в одной больничной палате, сообщает Fox 17.

Кэл и Линда Данэм планировали сделать COVID-прививки, ведь заботились о своем здоровье и вообще вели здоровый образ жизни. Впрочем, в начале сентября, за несколько дней до даты вакцинации, у них ухудшилось самочувствие. Впоследствии их госпитализировали в медучреждение с подтвержденым коронавирусом. По словам дочери умерших Сары, состояние родителей стремительно ухудшалось и их подключили к опаратам ИВЛ. Впрочем, их здоровье не улучшалось.

В воскресенье, 26 сентября, Кэл попросил работников больницы перевезти его в палату к жене. В 11:07 по местному времени он скончался. Через минуту — в 11:08, умерла Линда.

"Мама всегда говорила папе, что если он умрет раньше нее, то она будет рядом с ним в этот момент. Так и получилось", — вспоминает женщина.

Американка говорит, что для его родителей этот брак стал вторым и счастливым. По словам Сары, они все делали вместе: регулярно ходили в церковь и походы, проводили время с внуками. "Любовь, которую они нашли после предыдущего брака, фантастическая. Они были той самой парой, на которую смотришь и думаешь: "Хочу, чтобы у меня тоже так было в старости", — говорит женщина.

Как сообщалось, супруги из американского города Детройт умерли от коронавируса в различных больницах в один день. Пара прожила в браке 22 года, и за это время у них родились семеро детей.

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