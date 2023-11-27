Фантастическая сумма: британский генерал подсчитал, сколько денег и времени нужно Украине для победы

Британский генерал несколько цинично призвал страны Европы помогать Украине, чтобы победить РФ деньгами, а не жизнью "своих детей".

Для победы украинской армии в войне нужно около 75 млрд евро в год в течение 2-3 лет.

Об этом заявил британский генерал в отставке, экс-глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании Ричард Берронс, передает Defence Express.

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"Сейчас украинские солдаты сидят в окопах и проведут там всю зиму без достаточного количества боеприпасов, вооружения и тренировки. У них на "полке" ничего не осталось, у нас на "полках" ничего не осталось. Мы отдали все, что хранили. Единственный путь победить – это наша мобилизация промышленности и нашей воли. И не говорить мне то, что это невозможно, потому что вы представители экономики в размере 15 триллионов евро в год", – отметил Берронс на форуме в швейцарском Люцерне.

Отметим, что от союзников за 2022 год Украина, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, получила 65 млрд военной помощи (из 150 млрд евро общей).

Лучше пусть воюют украинцы, чем ЕС

Генерал несколько цинично заявил европейцам, что помощь Украине для них – это "сделка столетия", потому что есть возможность победить РФ только тратя средства, а не "своих детей".

По его словам, если какой-то армии дать в достаточном количестве такие средства как ракеты, кибер и прокси-атаки, боеприпасы в огромном количестве, то для уничтожения европейской цивилизации в любой стране ЕС необходимо где-то две недели.

"После которых исчезнет электричество, водоснабжение, социальное обеспечение и запасы пищи. И если кто-то в Европе думает, что это его не коснется – он глубоко ошибается", – считает Берронс.

Европа не платит за свою безопасность

По мнению британского генерала, война европейских членов НАТО из РФ – это единственное развитие событий, если Путин останется даже с частью оккупированной территории Украины.

А в случае прихода к власти в США Дональда Трампа ситуация еще больше ухудшится, ведь Штаты, являющиеся главным донором для НАТО, откажутся финансировать Альянс. А вклад европейских стран НАТО в собственную оборону составляет всего 15%.

"Европейская оборона составляет около 1 триллиона евро в год. Около 850 млрд из них – это вклад США. Но теперь внимание американцев переключается на Китай. А еще один фактор – они понимают, что мы построили наше благосостояние, нашу систему здравоохранения, этот замечательный мир благодаря тому, что не тратили сотни миллиардов евро на нашу оборону. Американские налогоплательщики обязывают власть прекратить это, потому что видят, что отвлеклись, что они в долгах. И если у власти окажется Трамп, то США точно прекратят это делать", – говорит генерал.

Ранее Ричард Берронс спрогнозировал, в каком году закончится война в Украине и при каких условиях.

Напомним, президент США Джо Байден 16 ноября подписал законопроект о временном финансировании правительства. Пакет не включает в себя помощь Украине и Израилю.

ТСН.ua разбирался, почему Украина рискует оказаться без помощи США и как достучаться до Конгресса.

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