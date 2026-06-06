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"Фаршем там быть?": Лукашенко сделал неожиданное заявление о войне на стороне Путина, но есть нюанс
Лукашенко уверяет, что Беларусь якобы не планирует отправлять своих граждан на боевые действия за пределами страны, но готова «защитить» соседей.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно заявил, что не поддерживает идею участия белорусов в войне против Украины, одновременно подчеркнув, что возглавляемая им страна остается союзником России.
Об этом сообщает белорусский канал NEXTA, который цитирует выступление белорусского диктатора в Гродно.
По словам Лукашенко, Беларусь не планирует отправлять своих граждан на боевые действия за пределами страны.
«Мы что должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что хотим мясным фаршем там быть? Нет, мы этого не хотим», — заявил он.
В то же время уже через несколько минут он напомнил о союзнических отношениях с Москвой, фактически смягчая свою позицию.
Отдельно Лукашенко обратился к соседним государствам, в частности Польше, Литве и Украине.
«Я хочу, чтобы поляки, литовцы и украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить», — сказал он.
При этом Лукашенко не уточнил, от кого именно планирует «защищать» соседей и кто им угрожает.
Новая угроза наступления из Беларуси — последние новости
Напомним, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко считает, что Украина должна учитывать риск новых провокаций со стороны Беларуси, в частности на киевском и западном направлениях, где подобные угрозы уже фиксировались в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.
Несмотря на отсутствие ударных группировок на границе, Москва усилила давление на Минск для привлечения белорусских войск к войне, что повышает риски новых провокаций или повторного вторжения.
Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дерзко ответил на предостережение командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта (Мадьяр) Бровди о 500 целях, которые существуют на территории Беларуси.