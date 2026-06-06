"Фаршем там быть?": Лукашенко сделал неожиданное заявление о войне на стороне Путина, но есть нюанс

Александр Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно заявил, что не поддерживает идею участия белорусов в войне против Украины, одновременно подчеркнув, что возглавляемая им страна остается союзником России.

Об этом сообщает белорусский канал NEXTA, который цитирует выступление белорусского диктатора в Гродно.

По словам Лукашенко, Беларусь не планирует отправлять своих граждан на боевые действия за пределами страны.

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«Мы что должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что хотим мясным фаршем там быть? Нет, мы этого не хотим», — заявил он.

В то же время уже через несколько минут он напомнил о союзнических отношениях с Москвой, фактически смягчая свою позицию.

Отдельно Лукашенко обратился к соседним государствам, в частности Польше, Литве и Украине.

«Я хочу, чтобы поляки, литовцы и украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить», — сказал он.

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При этом Лукашенко не уточнил, от кого именно планирует «защищать» соседей и кто им угрожает.

Новая угроза наступления из Беларуси — последние новости

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко считает, что Украина должна учитывать риск новых провокаций со стороны Беларуси, в частности на киевском и западном направлениях, где подобные угрозы уже фиксировались в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Несмотря на отсутствие ударных группировок на границе, Москва усилила давление на Минск для привлечения белорусских войск к войне, что повышает риски новых провокаций или повторного вторжения.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дерзко ответил на предостережение командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта (Мадьяр) Бровди о 500 целях, которые существуют на территории Беларуси.

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