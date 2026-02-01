Файлы Эпштейна: одна из жертв заявила о сексе с принцем Эндрю

Принц Эндрю / © Associated Press

Переписка из архива Джеффри Эпштейна открыла детали о том, как финансист организовал для бывшего принца Эндрю знакомство с девушкой в Лондоне. В частности, в документах говорится о подготовке личного ужина и передаче контактов для прямого общения.

Об этом пишет BBC.

Из опубликованной переписки следует, что в августе 2010 года Эпштейн обратился к адресату, записанному в его контактах как Герцог, с предложением организовать ужин с девушкой во время ее пребывания в Лондоне. В своем сообщении он особо подчеркнул ее личные качества, назвав женщину умной, привлекательной и надежной.

Женщина, не являющаяся гражданкой Великобритании, на тот момент была в возрасте около 20 лет. По словам адвоката, после ночи, проведенной в доме принца Эндрю, ей якобы организовали экскурсию по Букингемскому дворцу и чаепитие.

Она утверждает, что ее принудили к сексу с Эндрю дважды — между 2001 и 2002 годами — один раз в Нью-Йорке и один раз на частном острове Эпштейна в Карибском море.

Среди обнародованных материалов есть и другие письма 2010 года, где обсуждаются возможные встречи между Эпштейном и принцем Эндрю в Великобритании. В частности, в одном из сообщений говорилось об ужине в Букингемском дворце и возможности пообщаться в частной обстановке.

Эндрю — снова в центре скандала / © Associated Press

Что известно о скандале с Эндрю

Сын британской королевы Елизаветы II герцог Йоркский Эндрю попытался оправдаться из-за своей дружбы с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, который покончил с собой в тюремной камере, куда его поместили в суд по обвинению в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству.

Желая, по его собственным словам, прояснить факты вокруг существовавших в прошлом «приятельских или дружеских отношений» с финансистом, герцог Йоркский заявил: «За все время знакомства я виделся с ним редко, вероятно, не чаще одного-двух раз в год».

«Я останавливался у него в гостях в разных местах. Ни разу за то ограниченное время, которое я проводил с ним, я не видел ничего похожего на то поведение, которое стало причиной его ареста и приговора — я не был свидетелем такого поведения и не подозревал о нем».

Первое знакомство с Эпштейном прошло в 1999 году, сказал принц Эндрю.

Из-за скандала в прессе и оскверненной репутации сына Елизаветы II в 2011 году пришлось отказаться от статуса спецпосланника Великобритании по торговле и прекратить ездить в США.

Дело Епштейна

Впервые обвинения против миллиардера, участника и организатора светских вечеринок и приятеля знаменитостей (от Билла Клинтона до Дональда Трампа) прозвучали в 2005 году: родители 14-летней девушки заявили полиции Флориды, что Эпштейн совершал развратные действия с их дочерью в своем доме.

Финансиста обвинили в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних за деньги в его особняках на Мангеттене и во Флориде в период с 2002 по 2005 годы.

В 2010 году он вышел на свободу условно-досрочно. После этого полиция Нью-Йорка зарегистрировала его как правонарушителя, совершившего сексуальные преступления, «третьего уровня» — то есть с высоким риском рецидива.

В 2019 году следствие по делу Эпштейна было возобновлено, и 6 июля его арестовали. Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюремной камере.

У 66-летнего финансиста было много известных друзей и знакомых. Среди них президент США Дональд Трамп, экс-президент США Билл Клинтон и британский принц Эндрю. Некоторые из его известных знакомых были вовлечены в выдвижение обвинений против финансиста, что только подпитывало теории заговора и дезинформации.

Накануне рассекречены новые файлы — там указывается, что миллиардер Билл Гейтс подхватил венерическое заболевание, находясь в контакте с российскими девушками. Также в файлах более 1000 раз упоминается фамилия Путина.