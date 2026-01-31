Файлы Эпштейна: Трампа обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, а Билл Гейтс подхватил венерическую болезнь

Минюст США опубликовал новые файлы Эпштейна / © Getty Images

Министерство юстиции опубликовало более трех миллионов страниц документов, потенциально связанных с делом Джеффри Эпштейна. Они включают в себя две тысячи видео и 180 тысяч изображений.

Об этом пишет BBC.

Среди обнародованных файлов также значительное количество цензурованных документов и электронных писем.

В частности, в новой порции файлов более трех тысяч раз упоминается имя президента США Дональда Трампа. Указывается, что он устраивал в своей резиденции «Мар-а-Лаго» вечеринки, куда Эпштейн приводил детей, а президент США выставлял их на аукцион среди богачей.

В документах также содержатся свидетельства об обвинении в адрес Трампа в якобы изнасиловании несовершеннолетней девочки.

В Минюсте подчеркивают, что опубликованные документы могут содержать непроверенные данные, ведь к делу приобщили все, что люди отправляли в ФБР. После публикации Минюст удалил две версии документа, однако сейчас файл снова доступен на сайте ведомства.

Среди опубликованных файлов также есть электронное письмо Эпштейна от 2013 года, где он писал, что у основателя Microsoft Билла Гейтса вывили инфекцию, передаваемую половым путем, после общения с «русскими девушками», а Эпштейн помогал купить ему лекарство.

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш заявил на пресс-конференции, что масштабная партия файлов ознаменовала конец запланированных администрацией Трампа публикаций в соответствии с законом.

По его словам, в документах содержатся «значительные» правки, учитывая исключения из закона, позволяющие зачеркивать определенные документы, в частности, идентификационную информацию о жертвах или материалах, касающихся текущих расследований. Предыдущие публикации также были сильно отредактированы, что вызвало критику некоторых членов Конгресса.

Как Трамп связан с Эпштейном

Во время своей президентской кампании 2024 года Трамп обещал обнародование «файлов Эпштейна». Но уже после победы на выборах все время пытался уйти от этого шага. Еще в июле он называл документы «ложью» и «скучными».

Давление на Трампа усилилось после того, как конгрессмены от Демократической партии из наблюдательного комитета Палаты представителей обнародовали три электронных письма, которые были среди 20 тысяч документов, истребованных от компаний, связанных с Эпштейном. В этих письмах упоминался действующий президент США.

Трамп и Эпштейн обращались в тех же бизнес-общественных кругах в конце 1980-х годов и, судя по всему, стали близкими друзьями. В 1990 году Эпштейн приобрел дом, расположенный всего в трех километрах от виллы Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде.

В 2019 году Эпштейну выдвинули обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Тогда Трамп сказал: «Я не думаю, что разговаривал с ним последние 15 лет». После смерти Эпштейна Трамп призвал к полному расследованию дела своего бывшего друга. Шесть лет спустя американский президент снова вернулся к этой позиции.

Трампу официально не предъявляли никаких обвинений в связи с Эпштейном, и он отрицает всякую осведомленность о преступлениях Эпштейна. Однако скандал преследует его уже несколько месяцев, отчасти потому, что обещал обнародовать эти документы во время своей президентской кампании в 2024 году.