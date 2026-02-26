Файлы Эпштейна: в деле исчезли показания против Трампа, новые детали

По делу Эпштейна не хватает файлов с заявлениями по Трампу / © Associated Press

Около четверти интервью ФБР по делу покойного миллионера Джеффри Эпштейна отсутствуют в открытом доступе документов, обнародованном Министерством юстиции США. В частности, три интервью с женщиной, обвинившей бывшего президента в сексуальном насилии.

Об этом сообщают журналисты CNN после анализа журнала доказательств.

Журнал содержал серийные номера около 325 протоколов интервью ФБР, однако более 90 из них не опубликованы на сайте Минюста.

Среди отсутствующих документов — три интервью женщины, которая утверждает, что Эпштейн систематически издевался над ней с 13 лет и что бывший президент (Дональд Трамп — ред.) принуждал ее к сексуальным действиям в 1983–1985 годах.

Женщина обратилась в ФБР в июле 2019 года, вскоре после ареста Эпштейна. В 2019 году она присоединилась к иску против имения Эпштейна, но позже отозвала заявление. В 2021 году ей было отказано в выплатах из фонда для жертв Эпштейна.

По данным NYT, ФБР провело четыре интервью с женщиной и составило итоговый документ после каждого. Минюст обнародовал всего один из них, где речь идет об Эпштейне, остальные три и рабочие заметки отсутствуют. Более 50 страниц материалов расследования по ее обвинениям не обнародованы.

В 2025 году федеральные чиновники подготовили отдельное описание ее заявления относительно Трампа, не содержащего оценки достоверности.

Трамп отрицает какие-либо правонарушения, его представитель заявила, что он был полностью оправдан во всем, что касается Эпштейна.

Дело Джеффри Эпштейна

Американский финансист Джеффри Эпштейн был впервые арестован в 2008 году. Его осудили за секс с несовершеннолетними и организацию проституции. После 13 месяцев в тюрьме финансист заключил соглашение с прокуратурой и вышел на свободу. В 2019 году ему предъявили новые обвинения в торговле людьми.

Тогда писали, что ФБР обнаружило в записной книжке Эпштейна тысячи имен известных людей.

Это запустило ряд обвинений и подозрений в адрес известных людей в том, что они могли пользоваться услугами Эпштейна.

Второй раз Эпштейна задержали 7 июля, а уже 10 августа 2019 года он совершил самоубийство в тюрьме.

В связях с Эпштейном обвиняют также Дональда Трампа. Трамп и Эпштейн были друзьями и посещали одни и те же вечеринки в 1990-х годах.

В частности, в новой порции файлов более трех тысяч раз упоминается имя президента США Дональда Трампа. Указывается, что он устраивал в своей резиденции Мар-а-Лаго вечеринки, куда Эпштейн приводил детей, а президент США «выставлял их на аукцион среди богачей».

В документах также содержатся свидетельства об обвинении в адрес Трампа в якобы изнасиловании несовершеннолетней девочки.

Накануне рассекречены новые файлы — там указывается, что миллиардер Билл Гейтс подхватил венерическое заболевание, находясь в контакте с российскими девушками. Кроме этого, в файлах Эпштейна — в частности, в его переписке — многократно упоминается Россия и глава Кремля Владимир Путин.